Україна продовжує методичку роботу з ліквідації протиповітряної оборони ворога у Криму. Чергова С-300/400 вже чекає свого часу.

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ППО у Криму

Агенти "Атеш" зафіксували розташування установки ППО С-300/400. Зазначається, що вона розміщена на Лашківській Горі, на сході від Сімферополя.

Рух опору знайшов чергову С-300/400 в Криму / "Атеш"

Також партизани поділилися координатами російської техніки: 44.952273, 34.194718.

Де розміщена російська ППО / фото "Атеш"

В "Атеш" наголосили, що передали відповідну інформацію "у правильні руки". Вже невдовзі залишки російської протиповітряної оборони в Криму будуть знищені.

"Рекомендуємо ра***там оперативно переміститися на нову точку! Це може допомогти. Але не вам", – написали в "Атеш".

Нагадаємо, що нещодавно "Атеш" виявив систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" біля дачі Путіна у Сочі. Відомо, що він розташований за 15 кілометрів від Бочарів Струмка. Агенти передали координати об'єкта Збройним Силам.