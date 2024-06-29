Украина продолжает методическую работу по ликвидации противовоздушной обороны врага в Крыму. Очередная С-300/400 уже ждет своего часа.

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ПВО в Крыму

Агенты "Атеш" зафиксировали расположение установки ПВО С-300/400. Отмечается, что она размещена на Лашковской Горе, к востоку от Симферополя.

Движение сопротивления нашло очередную С-300/400 в Крыму / "Атеш"

Также партизаны поделились координатами российской техники: 44.952273, 34.194718.

Где размещена российская ПВО / фото "Атэш"

В "Атеш" отметили, что передали соответствующую информацию "в правильные руки". Уже вскоре остатки российской противовоздушной обороны в Крыму будут уничтожены.

"Рекомендуем ра***там оперативно переместиться на новую точку! Это может помочь. Но не вам", – написали в "Атеш".

Напомним, что недавно "Атэш" обнаружил систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" возле дачи Путина в Сочи. Известно, что он расположен в 15 километрах от Бочаров Ручейка. Агенты передали координаты объекта Вооруженным Силам.