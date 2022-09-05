Этой паузой оккупанты воспользовались бы, чтобы пополнить свои войска, а уже весной попытаться снова что-то начать. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный обозреватель Денис Попович.

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Дилемма для россиян

Кроме собственных планов, по мнению обозревателя, в кремле рассчитают и на то, что к весне Запад "устанет" от поддержки Украины и они смогут с пользой использовать собственное лобби, которое подрывает поддержку Украины.

Таков их расчет. Что касается их возможностей… У них, на мой взгляд, сегодня есть дилемма: либо они защищают Юг, либо они пытаются продвигаться на Востоке. Сейчас мы видим, что идет определенное продвижение – как на Юге, так и на Востоке,

– заметил Денис Попович.

В этом контексте он отметил освобождение украинских населенных пунктов, в том числе Высокополья, о котором много говорили, что там возможен "котел" для россиян.

"То есть сейчас уже постепенно инициатива переходит к украинским войскам. За исключением, возможно, разве что Бахмутского направления, где они все еще пытаются продвигаться", – отметил специалист.

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Новый "жест доброй воли" – это вопрос времени

По мнению военного обозревателя, в нынешних условиях перед россиянами стоит вопрос уже не развития собственных территориальных завоеваний, а вопрос удержания того, что у них уже есть.

Здесь уже опять-таки можно вернуться к ситуации в Херсонской области. Если позади тебя уничтожены мосты, нет возможности пополнять войска, то каким образом ты можешь удержать хоть этот клочок земли на правобережье Херсона?

– риторически спросил эксперт.

Он считает, что даже только что сформированный третий армейский корпус не поможет россиянам удержать все захваченные ими территории. Возможно, разве что поможет оттянуть их конец на Юге Украины.

"Не хочу прогнозировать сроки наступления "жеста доброй воли". Надеемся, что это будет раньше, чем позже. Но чудес не бывает – если невозможно обеспечить логистику, то как они будут воевать?" – резюмировал Денис Попович.