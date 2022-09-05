Цією паузою окупанти скористалися б, щоб поповнити свої війська, а вже навесні спробувати знову щось розпочати. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович.

Цікаво Легалізація через "референдуми" та зміна "ідей" вторгнення: чи готовий путін завершити війну

Дилема для росіян

Крім власних планів, на думку оглядача, у кремлі розраховуть і на те, що до весни Захід "втомиться" від підтримки України й вони зможуть з користю використати власне лобі, яке підриватиме підтримку України.

Такий їхній розрахунок. Щодо їхніх можливостей… У них, на мій погляд, сьогодні є дилема: або вони захищають Південь, або вони пробують просуватися на Сході. Зараз ми бачимо, що йде певний поступ – як на Півдні, так і на Сході,

– зауважив Денис Попович.

У цьому контектсі він відзначив звільнення українських населених пунктів, зокрема й Високопілля, про яке багато говорили, що там можливий "котел" для росіян.

"Тобто зараз вже поступово ініціатива переходить до українських військ. За винятком, можливо, хіба що Бахмутського напрямку, де вони все ще намагаються просуватися", – зазначив фахівець.

Денис Попович про ситуацію на фронті й проблеми росії: дивіться відео

Новий "жест доброї волі" – це питання часу

На думку військового оглядача, у нинішніх умовах перед росіянами стоїть питання вже не розвитку власних територіальних завоювань, а питання втримання того, що в них вже є.

Тут уже знову ж таки можна повернутися до ситуації на Херсонщині. Якщо позаду тебе знищені мости, немає можливості поповнювати війська, то яким чином ти можеш втримати бодай цей клаптик землі на правобережжі Херсонщини?

– риторично запитав експерт.

Він вважає, що навіть щойносформований третій армійський корпус не допоможе росіянам втримати усі захоплені ними території. Можливо, хіба що допоможе відтягнути їхній кінець на Півдні України.

"Не хочу прогнозувати терміни настання "жесту доброї волі". Сподіваємося, що це буде раніше, ніж пізніше. Але чудес не буває – якщо неможливо забезпечити логістику, то як вони будуть воювати?" – резюмував Денис Попович.