Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что кроме железнодорожных путей, есть еще 5, которыми пользуются россияне. Украинским военным нужно максимально уничтожать логистику врага.

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Пути для переброски техники

По словам Свитана, оккупанты из России в Крым перебрасывают свою технику из России в Крым следующими путями:

Керченский мост;

Автомобильные дороги;

Керченская паромная переправа;

"Воздушный" мост (применение самолетов Ил-76);

Морской мост (применение десантных кораблей)

Стоит отметить, что Украина уничтожает российские корабли и аэродромы ракетами и беспилотниками. Керченская переправа тоже подверглась удару, был поврежден один паром.

Важность уничтожения железной дороги

Свитан рассказал, что 2/3 российской техники россияне перебрасывают через железную дорогу. Именно поэтому важно их уничтожать, один из механизмов – повреждения электроники, которая обеспечивает опрокидывание.

Если же это происходит, то оккупанты пользуются старым методом – происходит звонок из одной точки в другую, перекрывается движение, который происходит только в одну из сторон.

Это увеличивает время работы при переброске, то есть увеличивает время поставки военной продукции и уменьшает боевой потенциал российской армии,

– отметил военный эксперт.

Россияне, понимая партизанские действия, могут ставить механизмы защиты или отслеживать действия в районе электроники, поэтому нужно действовать аккуратно.

Военный эксперт объяснил, что сейчас оккупанты запускают основную ветку сухопутного коридора, а именно железнодорожную. Уже скоро они откроют железную дорогу из Ростова в Мариуполь.

Это очень большая проблема будет для наших военных. Когда эту дорогу запустят, Запорожское и Херсонское направление российские войска могут "накормить" большим количеством боеприпасов, техники и личного состава,

– отметил Свитан.