Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що крім залізничних шляхів, є ще 5, якими користуються росіяни. Українським військовим потрібно максимально знищувати логістику ворога.

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Шляхи для перекидання техніки

За словами Світана, окупанти з Росії до Криму перекидають свою техніку наступними шляхами:

Керченський міст;

Автомобільні дороги;

Керченська поромна переправа;

"Повітряний" міст (застосування літаків Іл-76);

Морський міст (застосування десантних кораблів)

Варто зазначити, що Україна знищує російські кораблі та аеродроми ракетами та безпілотниками. Керченська переправа теж зазнала удару, був пошкоджений один паром.

Важливість знищення залізниці

Світан розповів, що 2/3 російської техніки росіяни перекидають через залізницю. Саме тому важливо їх знищувати, один із механізмів – пошкодження електроніки, яка забезпечує перекидання.

Якщо ж це стається, то окупанти користуються старим методом – відбувається дзвінок з однієї точки до іншої, перекривається рух, який відбувається лише в одну зі сторін.

Це збільшує час роботи при перекиданні, тобто збільшує час постачання військової продукції та зменшує бойовий потенціал російської армії,

– зазначив військовий експерт.

Росіяни, розуміючи партизанські дії, можуть ставити механізми захисту або ж відстежувати дії в районі електроніки, тому потрібно діяти акуратно.

Військовий експерт пояснив, що зараз окупанти запускають основну гілку сухопутного коридору, а саме залізничну. Вже скоро вони відкриють залізницю з Ростова до Маріуполя.

Це дуже велика проблема буде для наших військових. Коли цю дорогу запустять, Запорізький та Херсонський напрямок російські війська можуть "нагодувати" великою кількістю боєприпасів, техніки та особового складу,

– зауважив Світан.