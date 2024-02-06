Все предыдущие атаки характеризовались тем, что БПЛА заходили именно через акваторию Черного моря. Было направление к припортовой и прибрежной полосе. Об этом 24 Каналу рассказала Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, подчеркнув, что сейчас приоритет не изменился, изменилась тактика.

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Как враг пытается помешать зерновому коридору

Пресс-секретарь "ОК" Юг сообщила, что россияне пытаются разработать другие маршруты, затрудняют маневрирование дронов, программируя их путь. Также враг стремится вернуть тактическую авиацию для контроля акватории Черного моря – это для них опасно.

Поскольку в конце 2023 года россияне потеряли несколько "сушек" на Херсонском направлении, возле острова Змеиный и мыса Тарханкут, а уже в начале 2024 года на дно Азовского моря отправились ДРЛС А-50 и командный пункт Ил-22.

Море для них не очень благоприятное, но пытаются возвращать тактическую авиацию в акваторию Черного моря с пуском управляемых или противорадиолокационных ракет Х-59, Х-31П. Поэтому угроза остается, но Силы обороны действительно решились бросить мощный вызов агрессору и стремятся обеспечить навигацию хотя бы в Одесской области,

– отметила Наталья Гуменюк.

Россияне понимают угрозу, поэтому не решаются отправлять свои корабли даже на перехват или высадку обзорных групп, а также боятся далеко запускать тактическую авиацию. Однако стоит осознавать, что враг не остановится в поиске эффективной тактики.

Важно! Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что Украина для защиты морского экспортного коридора установила на черноморских берегах новое вооружение, которое поражает вражеские цели, вредящие перевозке зерна.

Украина возобновила зерновой коридор