Все предыдущие атаки характеризовались тем, что БПЛА заходили именно через акваторию Черного моря. Было направление к припортовой и прибрежной полосе. Об этом 24 Каналу рассказала Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, подчеркнув, что сейчас приоритет не изменился, изменилась тактика.
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Как враг пытается помешать зерновому коридору
Пресс-секретарь "ОК" Юг сообщила, что россияне пытаются разработать другие маршруты, затрудняют маневрирование дронов, программируя их путь. Также враг стремится вернуть тактическую авиацию для контроля акватории Черного моря – это для них опасно.
Поскольку в конце 2023 года россияне потеряли несколько "сушек" на Херсонском направлении, возле острова Змеиный и мыса Тарханкут, а уже в начале 2024 года на дно Азовского моря отправились ДРЛС А-50 и командный пункт Ил-22.
Море для них не очень благоприятное, но пытаются возвращать тактическую авиацию в акваторию Черного моря с пуском управляемых или противорадиолокационных ракет Х-59, Х-31П. Поэтому угроза остается, но Силы обороны действительно решились бросить мощный вызов агрессору и стремятся обеспечить навигацию хотя бы в Одесской области,
– отметила Наталья Гуменюк.
Россияне понимают угрозу, поэтому не решаются отправлять свои корабли даже на перехват или высадку обзорных групп, а также боятся далеко запускать тактическую авиацию. Однако стоит осознавать, что враг не остановится в поиске эффективной тактики.
Украина возобновила зерновой коридор
- По словам Владимира Зеленского, по состоянию на 5 января с начала работы зернового коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов. За это время в порты Украины зашли 469 новых судов. Такую пропускную способность коридора фактически обеспечили ВМС, ВС ВСУ и СБУ, которые методично уничтожали и подбивали российские корабли.
- Британская разведка объяснила, что Украина возобновила судоходство и тем самым экспорт зерна, потому что не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей.
- До полномасштабной войны основным маршрутом поставок зерна на экспорт были терминалы Черного моря. В среднем ежемесячно Украина экспортировала 7,5 – 8 миллионов тонн зерна. Сейчас наше государство перешло этот рубеж, и это означает, что мощности почти восстановлены. Хотя сейчас не работают николаевские и херсонские терминалы, но их восстановление еще впереди.