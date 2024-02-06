Всі попередні атаки характеризувалися тим, що БпЛА заходити саме з акваторії Чорного моря. Було прямування до припортової та прибережної смуги. Про це 24 Каналу розповіла Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, наголосивши, що наразі пріоритет не змінився, змінилася тактика.

До теми Як Кремль намагається використати Придністров'я проти України: важливий аналіз ISW

Як ворог пробує перешкодити зерновому коридору

Речниця "ОК" Південь повідомила, що росіяни намагаються розробити інші маршрути, ускладнюють маневрування дронів, програмуючи їхній шлях. Також ворог прагне повернути тактичну авіацію для контролю акваторії Чорного моря – це для них небезпечно.

Оскільки наприкінці 2023 року росіяни втрати кілька "сушок" на Херсонському напрямку, біля острова Зміїний та мису Тарханкут, а вже на початку 2024 року на дно Азовського моря відправилися ДРЛС А-50 та командний пункт Іл-22.

Море для них не дуже сприятливе, але намагаються повертати тактичну авіацію в акваторію Чорного моря з пуском керованих або протирадіолокаційних ракет Х-59, Х-31П. Тому загроза залишається, але Сили оборони дійсно наважилися кинути потужний виклик агресору і прагнуть забезпечити навігацію хоча б в Одеській області,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Росіяни розуміють загрозу, тому не наважуються відправляти свої кораблі навіть на перехоплення або висадку оглядових груп, а також бояться далеко запускати тактичну авіацію. Проте варто усвідомлювати, що ворог не зупиниться в пошуку ефективної тактики.

Важливо! Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що Україна для захисту морського експортного коридору встановила на чорноморських берегах нове озброєння, яке вражає ворожі цілі, що шкодять перевезенню зерна.

Україна відновила зерновий коридор