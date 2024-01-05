Український лідер розповів, що щойно мав дуже змістовну розмову з Реджепом Ердоганом. Український лідер наголосив, що кожен день цього тижня використовували для активізації міжнародної роботи. Усе для того, аби рік з перших тижнів став результативним.

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Зеленський наголосив, що подякував Ердогану за досягнутий рівень співпраці країн. Зокрема, в оборонній сфері. Країни вже реалізували успішні спільні проєкти. Водночас цього року необхідно зробити більше, аби посилити держави та народи.

Президент заявив, що саме від співпраці України та Туреччини залежить безпека у регіоні, у Чорному морі та глобально – продовольча безпека. Зеленський подякував Ердогану особисто та всій Туреччині.

Зеленський наголосив, що від початку роботи коридору станом на січень 2024 року вже провели понад 14 мільйонів тонн вантажів. Мовиться про майже пів тисячі суден. За словами президента, це – дуже важливий результат: як економічний, так і безпековий та геополітичний.

Також Зеленський розповів, що обговорив з президентом Ердоганом роботу щодо Формули миру. Український лідер наголосив: він проінформував підготовку нової зустрічі на рівні радників. Вона відбудеться вже у січні в Давосі. Зеленський запросив представника Туреччини, і Туреччина підтвердила.

"Сьогодні я обговорив це і з Президентом Туреччини. Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі", – наголосив Зеленський.

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Триває робота над новими оборонними пакетами

Зеленський наголосив, що триває робота для того, аби Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Наразі вже є черговий потужний оборонний крок з боку Німеччини. Мовиться про ракети для ППО, артилерію калібру 155, а також інші необхідні речі.

Також український лідер додав, що перебуває постійно на зв'язку з військовими. Найінтенсивніші бої тримають на Мар'їнському, Бахмтському, Лиманському, Куп'янському напрямку.

І пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога,

– заявив український лідер.

Президент подякував героям за влучність, стійкість, міцність.