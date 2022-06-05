Как российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: видео с камер наблюдений
5 июня 2022 , 16:50Читати новину українською
Источник:Энергоатом
"Энергоатом" 5 июня поделился видео с камер наблюдений. На обнародованных кадрах видно, как российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС.
Пролет ракеты был зафиксирован в 5:30 5 июня. Очевидно, она двигалась по направлению к Киеву.
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Видео с камер наблюдения Южноукраинской АЭС, зафиксировавших пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра. Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву,
– говорится в сообщении.
Российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: смотрите видео