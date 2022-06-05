Как российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: видео с камер наблюдений

"Энергоатом" 5 июня поделился видео с камер наблюдений. На обнародованных кадрах видно, как российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС.

Пролет ракеты был зафиксирован в 5:30 5 июня. Очевидно, она двигалась по направлению к Киеву.

К теме Невозможно технически, – в "Энергоатоме" отреагировали на вероятное отключение Запорожской АЭС

Видео с камер наблюдения Южноукраинской АЭС, зафиксировавших пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра. Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву,

– говорится в сообщении.

Российская ракета пролетела над Южноукраинской АЭС: смотрите видео