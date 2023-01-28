Курьезный ролик в очередной раз свидетельствует, что мобилизованные россияне должным образом не готовятся к реалиям войны. И уж точно не предупреждают, что можно "получить" от своих.
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"Мастерство" по-оккупантски: мобилизованные россияне не слишком умело выполняют свою работу
На видеоролике, которое распространил пресс-центр Минобороны, видно, что российский танкист не очень ловко владеет тяжелой техникой. Он случайно нанес "дружеский удар" по пехоте собственного войска.
Наибольшую угрозу для мобилизованной российской пехоты представляют мобилизованные российские танкисты,
– лаконично описали инцидент в Минобороны.
Как некоторые мобилизованные россияне облегчают работу украинской армии: смотрите курьезное видео
К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне свозят мобилизованных на Юг страны. У новоприбывших серьезные проблемы со снаряжением и вооружением.
Обратите внимание Этот дурдом надо завершать, – мобилизованные из России отказываются возвращаться на фронт
Россия собирает мобилизованные и готовит новое наступление
- Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, что россияне готовят план нового наступления на Украину. К сожалению, из-за погодных условий украинская армия не смогла использовать всю имеющуюся тяжелую технику для мощного контрнаступления.
- Дело в том, что из-за теплой зимы почва не замерзла до надлежащего состояния. Россияне могут это использовать для своего нового наступления к которому, вероятно, привлекут около 200 тысяч военных.
- Генерал-майор СБУ отмечает, что неизвестно, кто пойдет первым – украинцы или россияне. Однако, по его мнению, лучше сначала отразить атаку врага, а затем идти в контрнаступление.