Несмотря на санкции: как Россия продолжает транслировать свою пропаганду в испаноязычных СМИ

Приключения российских пропагандистов продолжаются и происходят довольно специфическим способом, которому лучше всего подходит термин "бомжевание". На самом деле по-другому трудно назвать метаморфозы российской пропагандистской сети "Спутник", направленной на испаноязычную аудиторию (она же – Sputnik Mundo).

После того как на агентов влияния начали накладывать санкции, те сделали поспешные переезды с одного адреса на другой. Так, весной 2024 года российская пропаганда запустила сайт latamnews.lat, что фактически дублировал испанскую версию "Спутника". Таким образом пропагандисты обходили санкции ЕС. Этой попытке была посвящена отдельная статья-расследование издания наших коллег из Insightnews Media.

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До этого "Спутник" на испанском вещал по адресу sputniknews.lat, но и этот доменный адрес получил санкции регуляторов, а потому испаноязычный контент спутника перенесли на новую страницу – noticiaslatam.lat.

То есть это тот же "Спутник", только в профиль, то есть со старым набором российских бездумных клише о "киевском режиме", неонацистах и прочей духоте. Имеем дело с банальным "редиректом". То есть даже никто не прячется, на главной странице видим эмблему "Спутника", а под каждой статьей стоит блок-напоминание, что ресурс этот заблокирован.



Нагадайка от пропагандистов / Скриншот

Вторжение россиян в Украину сайт noticiaslatam.lat/Sputnik Mundo называет "Операция России по демилитаризации и денацификации в Украине", а среди главных тем ресурса, который вообще-то заявлен как сайт о Латинской Америке, сразу несколько тем, посвященных российско-украинской войне.

Так, теги "Курск" и "Поставки Украине оружия" выведены на первые позиции.

Также на топах статья Sputnik Mundo о "подлости" США, которые руками Украины подорвали "Северные потоки" и поставили Германию и всю Европу в унизительное положение.

Главная цель опусов российских пропагандистов вот в этом отрывке, он подан как риторический вопрос.

Если немецкое правительство придерживается этой точки зрения и обвиняет Украину, то непонятно, почему они помогают Украине, которая разрушает собственную инфраструктуру и "создает экоцид". В то же время, если за уничтожением "Северного потока" стоят США, то возникает вопрос, как союзник может такое делать?

То есть России очень не нравится, что Германия активно помогает Украине в войне против Кремля, а сама Россия уже не имеет никакого рычага влияния на Германию. Хотя еще в начале вторжения в 2022 году россияне очень рассчитывали на газовый шантаж. Крики, что Германия (и Европа заодно) замерзнут раздавались чуть ли не с каждой российской помойки, но никто в ЕС не замерз, наоборот – это россияне сейчас пылают огнем, а гвалт истерики разносится на всех языках мира.

Другая статья очень переживает за ядерную безопасность в Европе и рассказывает о рисках вокруг Курской АЭС.

При этом пропагандисты стыдливо молчат, что это они в феврале 2024 года оккупировали Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, первую удерживают до сих пор. Также именно россияне наносят ракетные удары и направляют свои снаряды и БПЛА по траектории, что проходит рядом с другими АЭС, которые находятся под контролем Украины

Пропагандисты молчат о российских обстрелах других ядерных объектов в Украине, в частности, центра "Источник нейтронов" в Харькове. А взамен жалуются, что на Курской АЭС стоят те же опасные реакторы РБМК-100, что и в Чернобыле в 1986-м.

Но главной проблемой для испаноязычных российских пропагандистов является быстрое переобувание прямо в воздухе.

Ранее Путин предупреждал, что террористическим вторжением Украины в Курске Киев пытался усилить свои позиции на возможных переговорах, но теперь со стороной конфликта, которая выбирает мишенью мирное население и ядерные объекты, говорить не о чем,

– показательная цитата из материала пропагандистов.

Еще месяц назад пропагандисты кричали о необходимости мирных переговоров и "просто перестать стрелять" (но только Украине и с учетом "ситуации на земле"), а теперь все изменилось и никаких мирных переговоров уже не может быть. Потому что произошел Курск, где Украина показала силу, а Россия сполна провалилась, поэтому и "победные реляции" на страницах noticiaslatam.lat/Sputnik Mundo изменились на нытье.

Анализ распространения материалов "Спутника" на испанском языке на новом адресе показывает, что "новый" сайт noticiaslatam.lat массово перераспространяют такие новостные веб-ресурсы:

prensa-latina.cu

zona-militar.com

confirmado.net

vocesdelperiodista.mx

vecinosenconflicto.com

diario-octubre.com

Раньше, во времена Шевченко, "на всех языках все молчало" (ибо благоденствовало), ныне это языковое разнообразие имеет другую задачу – ныть.