"Есть прецедент, которым можно воспользоваться": как Россию можно выгнать из Совбеза ООН

Украина сейчас занимается официальными шагами по исключению России из Совбеза ООН. Это ведь страна-террорист и и ей нет места в этой организации. Насколько реально сейчас выгнать Россию из Совбеза ООН – читайте в статье.

Есть прецедент, которым можно воспользоваться

По его мнению, еще один момент – это то, что произошла определенная подмена понятий и преступление, – Россия заняла место Советского Союза, но официально эту процедуру не закончили.

Эксперт заявил, что сейчас западные юристы говорят, что это отличный прецедент, им можно воспользоваться. Причем для этого даже не нужно собирать Генассамблею ООН, это может сделать секретариат организации.

Он может сказать, что не нашел соответствующий документ (о включении России в ООН – 24 канал), и теперь надо эту процедуру провести. Это будет вынесено на рассмотрение, и за это время Россия не сможет влиять на принятие решений. Это интересная история,

– подтвердил Рейтерович.

Политолог говорит, что Россия занимает в Совбезе ООН не принадлежащее ей место, они просто в 1991 году воспользовались обстоятельствами, чтобы занять его. "Поэтому нужно над этим работать. И некоторые другие члены ООН могут поддержать Украину и вынести этот вопрос на серьезное рассмотрение", – добавил он.

Рейтерович об исключении России из Совбеза ООН: видео



Однако, по словам эксперта, чтобы запустить любую реформу ООН, нужна политическая воля руководства.

"Но на сегодняшний день, к сожалению, нынешний Генсек ООН не отвечает той должности, которую занимает, он – трус, у него есть возможности и инструменты давить на Россию, но он занял простую позицию – что для него есть другие глобальные вопросы", – подытожил. Рейтерович.

Он также считает, что этот вопрос (об изменении Генсека ООН – 24 канал) Украина может снова поднять в новом году.

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