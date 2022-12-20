Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що спочатку скептично ставився до цієї ідеї, але потім почув аргументи, які наводили спеціалісти міжнародного права, і виявляється, що там є певна "шпаринка", якою можна скористатися.

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За його словами, для цього є певний механізм.

Він пов'язаний безпосередньо з Генасамблеєю ООН, оскільки вона має повноваження для запуску процесу реформування всієї організації. А це може потягнути за собою зміну, наприклад, повноважень чи навіть складу Радбезу ООН,

– пояснив Рейтерович.

Він зазначив, що це стандартна схема, коли закриваються якісь установи і їх не закривають, а реорганізовують, і під час цього – зникають якісь віддали, а певну частину людей звільняють.

"Такий же принцип можуть застосувати до Організації Об'єднаних Націй. Тим паче, що в України щодо цього питання сильно зросла підтримка за останні місяці, і навіть не через війну – вона лише стала певним тригером", – сказав Рейтерович.

Політолог розповів, що багато країн, які мають достатній рівень економічного розвитку, вважають, що до них менше прислухаються і їм цей диктат Радбезу ООН в цілому не подобається.

Тож Росія може стати гарним прикладом для того, щоб її викинути або обмежити її повноваження і відповідно – підвищити значимість Генасамблеї ООН, вони зможуть краще проводити свої ініціативи,

– наголосив Рейтерович.

Є прецедент, яким можна скористатися

На його думку, ще один момент – це те, що відбулася певна підміна понять і злочин – Росія зайняла місце Радянського Союзу, але офіційно цю процедуру не закінчили.

Експерт заявив, що зараз західні юристи кажуть, що це чудовий прецедент, ним можна скористатися. При чому, для цього навіть не треба збирати Генасамблею ООН, це може зробити секретаріат організації.

Він може сказати, що не знайшов відповідний документ (про включення Росії до ООН – 24 канал), і треба тепер цю процедуру провести. Це винесуть на розгляд, і за цей час Росія не зможе впливати на прийняття рішень. Це цікава історія,

– підтвердив Рейтерович.

Політолог каже, що Росія займає в Радбезі ООН місце, яке їй не належить, вони просто в 1991 році скористалися обставинами, щоб посісти його. "Тому треба над цим працювати. І деякі інші члени ООН можуть підтримати Україну і винести це питання на серйозний розгляд", – додав він.

Рейтерович про виключення Росії з Радбезу ООН: відео



Проте, за словами експерта, щоб запустити будь-яку реформу ООН, треба політична воля керівництва.

"Але на сьогодні, на жаль, нинішній Генсек ООН не відповідає тій посаді, яку займає, він – боягуз, в нього є можливості і інструменти тиснути на Росію, але він зайняв просту позицію – що для нього є інші глобальні питання", – підсумував Рейтерович.

Він також вважає, що це питання (щодо зміни Генсека ООН – 24 канал) Україна може знову підняти в новому році.

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