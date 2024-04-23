В Военно-Морских силах ВСУ показали видео точной и мастерской работы бойцов, информирует 24 Канал. Там добавили, что ударные БПЛА не достигли своих целей. Отметим, что в Воздушных силах заранее предупредили об угрозе.
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Силы и средства ВМС ВСУ уничтожили 4 "Шахеда".
Военно-Морские силы продолжают защищать Украину от российских оккупантов! Вместе к победе! Слава Украине!
– отметили в ВМС ВСУ.
Как украинские военные сбивали вражеские дроны в небе над Николаевской областью: смотрите видео
Сколько всего БПЛА сбили
В целом захватчики выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Воздушная тревога начала распространяться по областям еще вечером 22 апреля.
"Ночью (на 23 апреля – 24 Канал) российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БПЛА типа Shahed", – заявили в Генштабе.
Украинским защитникам силами и средствами противовоздушной обороны удалось сбить 15 ударных беспилотников.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 апреля россияне запускали дроны-камикадзе с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и с Курской области России. Также противник выпустил по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М". Их враг запустил из Белгородской области.
Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях,
– отметили в Воздушных силах ВСУ.
Удар оккупантов отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Для работы привлекали средства радиоэлектронной борьбы.