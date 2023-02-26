Как сдержать непокорную Россию: в FT вспомнили Холодную войну и провели ретроспективу

Сейчас Россия является главным дестабилизатором и агрессором в мире, желающим возродить былое влияние на планете, которое было во времена СССР. Поэтому противодействовать Кремлю предлагают так же, как и во времена Холодной войны.

Издание Financisl Times провело аналогию политики Запада по отношению к СССР после Второй мировой войны. Она базировалась на так называемой "Долгой телеграмме", которую в 1946 году в Вашингтон направил советник посольства США в Москве Джордж Кеннан. Большинство идей этого документа актуальны до сих пор.

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Изменивший мир документ: нужна реакция мира

Телеграмма на 5 000 слов, которую прислал Кеннан, фактически стала основой внешней политики США по отношению к СССР до его развала в 1991 году. Прежде всего, на что обратил внимание дипломат, так это на то, что с СССР договориться невозможно. Так же, как и с нынешней Россией, считающей себя преемницей красной империи.

Важным моментом телеграммы является акцент на прагматичности СССР, который, несмотря на любовь к блефу, отступает перед противником, который решительно готов применить силу, а не проявляет слабость. Этот момент актуален и в отношении современной России, ведь ее агрессия в отношении других стран является следствием недостаточной реакции со стороны мира на действия Кремля. Например, в 2008 году мир не слишком решительно отреагировал на вторжение России в Грузию, а через 6 лет такую же ошибку допустил, когда Россия оккупировала Крым и начала вторжение на Донбасс.

Издание отмечает, что вывод американского контингента из Афганистана в 2021 году, что привело к поражению демократического правительства в войне с Талибаном на фоне недостаточной реакции на события в Грузии и в Украине, только подкрепили уверенность Путина в том, что полномасштабная война против нашего государства также не будет иметь надлежащей реакции. Однако на этот раз Кремль ошибся, и мир стоит бок о бок с Украиной.

Кеннан предлагал решительно демонстрировать готовность противостоять СССР, чтобы успокоить его имперские аппетиты. Так же этот аргумент можно применить по отношению к России, ведь все же Москва – не самоубийца и прекрасно понимает язык силы, особенно когда перед ней посильнее противник.

Однако дипломат замечал, что "стального кулака" недостаточно, ведь у Москвы исторический страх угроз со стороны цивилизованного мира, обусловленный чувством незащищенности российского руководства в разное время. Режимы в Москве считали себя незащищенными и были уверены, что они являются целью других стран, потому что те же правители чувствовали хрупкость своего правления. Это то, что можно увидеть и в современной России – Путин, верящий в угрозы со стороны Запада, просто чувствует хрупкость своей власти. Поэтому Кеннан еще в 1946 году предлагал возобновление переговорных процессов для контроля над вооружением, чтобы сдержать так называемую гонку вооружений, которая дорого обходилась всем странам, а контролирование этих процессов позволило бы усилить мировую безопасность. Этот момент в контексте современной России сложен, ведь Путин объявил о приостановлении Договора о стратегическом наступательном вооружении.

Курс на гуманизацию россиян – возможно ли это в современных условиях

Кеннан в своей телеграмме обосновывал необходимость протянуть руку самим россиянам, потому что враждебность Сталина и его окружения на Запад не отражала истинных настроений населения. Издание также отстаивает этот момент в контексте современной России. То есть, предлагается не демонизировать всех россиян и отделять их от Путина.

Это тот вариант, который вызовет больше негативной реакции среди украинцев, ведь мы, как никто другой, знаем об имперских амбициях россиян и не впервые с ними воюем. Но позиция Кеннана обоснована – россиянам нужно дать понять, что без режима они могут стать частью цивилизованного демократического мира. Но сработает ли это с теми, кто радуется санкциям и убежден во враждебности мира – вопрос открытый.

Аппетиты Путина нужно обуздать

Путин поверил в то, что западная демократия исчерпала себя и стала непривлекательной для тамошних обществ. Диктатор убедил себя в том, что западный мир ослаб и не сможет противодействовать ему. Выход Великобритании из ЕС, кризис в США из-за президентства Дональда Трампа и другие процессы заставили его в это поверить.

К счастью, Путин ошибся и Запад стал крепче, объединившись вокруг поддержки Украины. Проектируя новую "Длинную телеграмму", издание отмечает, что это единство нужно сохранить, ведь аппетиты Кремля растут и будут продолжать это делать по мере удачных захватнических операций. То есть, если Москва сможет захватить Украину, это не приведет к миру, а к новой войне и жертвами могут стать Польша, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Финляндия или любая другая страна возле России.

Противодействие России на международной арене

Еще Кеннан в 1946 году утверждал, что Москва рассматривает ООН как инструмент для воплощения своих целей, что Кремль ярко доказывает блокированием важных решений, пользуясь правом вето. То есть Россия превратила ООН и Совбез в беспомощные организации. Поэтому это обуславливает необходимость новых коалиций и союзов и противодействия деструктивному влиянию Кремля на Балканы или Сирию.

Также действия России требуют переосмысления мировой торговли. Поэтому нужно понять, на сколько МВФ, Всемирный банк или Всемирная торговая организация способны существовать в случае отделения России или без нее вообще. Однако это будет вызовом глобализации и мировым экономикам.

Financial Times отмечает необходимость прояснения для западных обществ того, что война в Украине – это не ссора НАТО и России, а глобальная проблема. Также Запад должен поддержать постсоветские страны, фактически находящиеся в зоне риска и являющиеся потенциальными жертвами новых агрессий.

Кроме того, важно не обманывать себя и думать, что победа уже в руках Украины и Запада, а трезво смотреть на ситуацию, ведь мир преодолел еще не все вызовы, вызванные войной.

Фактически идеи Кеннана позволили США и Западу не допустить новой мировой и ядерной войны, но о его "Длинной телеграмме", к сожалению, подзабыли после распада СССР.