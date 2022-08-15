По какому принципу сейчас комплектуют ВСУ

В командовании Сухопутных войск ВСУ заявили, что по состоянию на середину августа людей в ВСУ хватает. Все области выполнили план по призыву на 100%, а потребности в доукомплектовании воинских частей, по сравнению с февралем, уменьшились в десятки раз.

О том, как сейчас происходит комплектация ВСУ, в интервью рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Важно В Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине

Он сказал, что добровольцев, конечно, тоже стало меньше. Это объясняется тем, что большинство из тех, кто хотел и был мотивирован, уже пошли защищать государство.

Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно,

– объяснил Горбач.

Как сейчас происходит комплектация ВСУ

Сейчас комплектование ВСУ происходит по системе, когда в каждое подразделение набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям. Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко привел пример: пехотинцев сейчас хватает – поэтому их не набирают. Но нужны водители – и ищут именно их.

"Редкая и востребованная сейчас специальность - операторы противотанковых ракет. Есть люди, которые хотят служить, но у них вообще нет опыта армии. Конечно, скорее примут того, на кого страна уже потратила усилия и средства, кто уже служил в армии, кому нужно только немного подучиться – и он готов боец», – рассказал Костенко.

Доукомплектование воинских частей происходит также по территориальному принципу. Роман Горбач объясняет: если, например, нужно доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и, возможно, соседние.

Оперативная информация о ситуации на фронте 15 августа: смотрите видео