Про те, як зараз відбувається комплектація ЗСУ в інтерв'ю розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Він сказав, що добровольців, звісно, теж стало менше. Це пояснюється тим, що більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу.

Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо,

– пояснив Горбач.

Як зараз відбувається комплектація ЗСУ

Зараз комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає. Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко навів приклад: піхотинців зараз вистачає – тому їх не набирають. Але потрібні водії – і шукають саме їх.

"Рідкісна та затребувана зараз спеціальність – оператори протитанкових ракет. Є люди, що хочуть служити, але в них взагалі немає досвіду армії. Звісно, що скоріше візьмуть того, на кого країна вже витратила зусилля та кошти, хто вже служив в армії, кому потрібно лише трохи підучитися – і він готовий боєць", – розповів Костенко.

Доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Роман Горбач пояснює: якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні.

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