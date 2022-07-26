Мины и блокпосты: военные показали, как сейчас выглядит граница беларуси и Украины

Угроза из беларуси все еще никуда не исчезла. Поэтому украинские военные вынуждены усиленно охранять границу с соседним государством.

Вооруженные Силы Украины и другие силовые подразделения укрепляют блокпосты. В этом им помогает и местное население.

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Как укрепляют границу с беларусью

Военные обустроили так называемый минный шлагбаум. Он не скрыт, то есть вражеское войско заметит противотанковые мины на своем пути. Тогда оккупантам придется остановиться, чтобы забрать взрывчатку или разминировать территорию. Когда они остановятся – наши защитники нанесут удар.

Обустраивать блокпосты помогали и местные жители. Люди свозили блоки, строительные материалы. Военные рассказали, что один из командиров планировал построить дом и уже купил все материалы. Однако боец решил, что сейчас важнее не дать врагу зайти на украинскую территорию, и блоки фундамента отдал на оборону

Белорусская армия проиграла войну в своем государстве. Они уже оккупированы. Здесь люди всю жизнь дружили, ягоды собирали, ходили в леса в гости. А теперь ими руководят россияне,

– отметили военные.

Как обустроили границу Украины с беларусью: видео

Последние новости об угрозе из беларуси

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 26 июля сообщили, что белорусское войско провело тренировку по связи пунктов управления.

Угроза ракетных ударов с территории беларуси по Украине сохраняется.

25 июля 2 вражеских беспилотника пересекли границу Украины со стороны белоруси. Они вели воздушную разведку на Волыни. Украинские защитники сбили авиацию противника. К сожалению, обломки упали на жилой дом. 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения, сейчас они в больнице.

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