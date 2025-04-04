"Говорит логичные вещи": отец Маска заявил, что их семья испытывает "определенное восхищение" Путиным
- Эррол Маск отметил, что их семья испытывает определенное восхищение Путиным.
- По его мнению, "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать восхищения к Путину".
Отец американского миллиардера Илона Маска заявил, что его семья и он сам испытывает "определенное восхищение" личностью главы Кремля Владимира Путина.
Об этом заявил Эррол Маск в интервью ВВС, информирует 24 Канал.
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Как семья Маска относится к Путину
Журналистка спросила отца Маска, или во время политических дискуссий, которые они время от времени проводят с сыном, тот когда-нибудь упоминал российского президента. "Он рассказывал, что думает о Владимире Путине?" – спросила у Эррола Маска журналистка.
Как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи,
– заявил Эррол Маск.
Как отметил отец Маска, Эррол, по его мнению, "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, трудно не испытывать восхищения к Путину". Он добавил, что считает взгляды сына похожими на свои.
"Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – не доверяйте этому человеку – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал отец американского миллиардера.
Эррол Маск добавил, что считает Путина "примером сильного лидера".
Журналистка также напомнила ему, что именно Путин развязал войну в Украине и это привело к гибели многих тысяч людей. Однако на это Маск-старший возразил, что якобы "только со временем можно будет понять, кто на самом деле ее начал".