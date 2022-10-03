Как школа дронов UA Drone School готовит операторов для фронта: интересные детали от соучредителя

Украинские военные постоянно нуждаются в дронах, чтобы эффективно выбивать врага из нашей земли. Однако их еще нужно научиться правильно применять.

Так, UA Drone School готовят операторов и учат управлять дроном. Интересные детали работы 24 каналу рассказал один из основателей Егор Николаев.

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По его словам, главная цель – уменьшить жертвы на фронте из-за невыполнения техники безопасности непрофессиональными операторами дронов и повысить эффективность использования беспилотников нашими военными в условиях боевых действий.

Форматы обучения в школе

Единственным форматом является четырехдневный полноценный интенсив по тактическому пилотированию дронов. Во время обучения используются бытовые модели: квадрокоптеры DJI и Autel китайского производства, которые сейчас массово поставляются на передовую.

В большинстве своем мы предоставляем навыки пилотирования гражданских БПЛА в условиях войны. Также рассказываем о предполетной подготовке, средствах безопасности, разведке и корректировке артиллерийского огня,

– рассказал Егор.

Эти дроны на фронте – расходный материал, потому что их легко отслеживать. Однако во время занятий совмещают теорию и практику.

Где учат управлять беспилотниками: смотрите видео

Практические уроки проходят так:

один человек пилотирует коптер;

второй – держит в руках планшет с украинским приложением "Кропива". Его используют для корректировки огня, обнаружения целей и передачи данных в штаб.

Важно, что для военных – воинов ВСУ, ТРО, Нацгвардии, СБУ и добровольческих батальонов – обучение всегда бесплатно.