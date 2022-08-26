Как российская шпионка пробралась в круги НАТО в Италии: расследование Bellingcat

российские агенты ГРУ работают под прикрытием во многих странах мира, используя поддельные документы и вымышленные истории жизни для получения самой секретной информации. Одна из них – Ольга Колобова, которая, десятки лет, прикрываясь трагической судьбой, подбиралась к кругам НАТО и влиятельным политикам.

Раскрыть россиянку удалось благодаря расследованию Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и La Repubblica. Журналисты работали над ним 10 месяцев, чтобы наконец установить настоящее лицо загадочной Марии Аделы.

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Все данные журналисты получили из:

открытых источников,

общедоступных архивов,

данных FOIA из Перу,

утечки российских баз данных,

интервью с людьми, которые, ничего не подозревая, подружились с русским шпионом.

Создание легенды Марии Аделы

Как пишут журналисты-расследователи Bellingcat, 8 августа 2005 года отдел регистрации актов гражданского состояния в Лиме, Перу получил заявку на регистрацию нового гражданина. Будущая гражданка заявила, что ее зовут Мария Адела Куфельдт Ривера, а ее адвокаты представили свидетельство о рождении из реестра актов гражданского состояния приморского города Кальяо.

Свидетельство о рождении было датировано 1 сентября 1978 года и содержало порядковый номер 1109 в записи о рождении Перу за тот год.

Согласно письму из Перуанского реестра гражданских лиц, которое проверил Bellingcat, гражданский служащий, занимавшийся делом, приостановил рассмотрение заявки. Он запросил дополнительные доказательства фактического рождения Марии Аделы. И тогда ее адвокаты предоставили дополнительный документ: свидетельство о крещении из прихода Кристо Либерадор в Кальяо.

Согласно церковному документу, младенец Мария Адела родилась 1 сентября 1978 года, а крестили ее через две недели, 14 сентября 1978 года. Однако священник сразу же сказал, что документ фейковый, потому что сама церковь была основана в 1987 году. То есть спустя девять лет после того, как состоялось предполагаемое крещение Марии Аделы.

Однако российские спецслужбы это не остановило и они продолжили создавать легенду Марии Аделы. Согласно ей:

Она была любимым ребенком отца-немца и матери-перуанки, и родилась в Кальяо, Перу. Ее мать-одиночка путешествовала с маленькой Марией Аделой в советский союз в 1980 году, чтобы посетить Олимпийские игры в москве.

Однако ее мать получила экстренное сообщение из Перу, требовавшее от нее срочно вернуться домой – и оставила маленькую Марию Аделу на попечение советской семьи. Ее мать так и не вернулась, а Мария Адела выросла в россии, имея сложные отношения как с приемной матерью, так и с отцом, который, как она рассказывала людям, жестоко обращался с ней в детстве.

В октябре 2011 года она переехала в Париж. Вскоре она зарегистрировала собственную торговую марку ювелирных изделий во Франции под брендом Serein.

Впоследствии она вышла замуж за мужчину, друзья которого называют этот брак фиктивным. Через несколько лет он умер, а она, даже не посетив его похорон, осталась вдовой.



Шпионка со своим мужем / Фото Bellingcat

Вероятно, это был начальный этап долгосрочного плана ГРУ по использованию своего нелегального шпиона как самодостаточной бизнес-леди и светской львицы. Таким образом, она имела прикрытие на последующие годы, когда пыталась получить доступ к высшим эшелонам Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Неаполе, Италия,

– отметили расследователи.

Как россиянка попала в круги НАТО

Примечательно, что внутренний российский паспорт, выданный Марии Аделе, принадлежал к серии, которую ГРУ выдало для внутренних паспортов по меньшей мере шести других шпионов ГРУ, включая офицера, обвиняемого в отравлении болгарского производителя оружия Эмилиана Гебрева, и другого офицера, причастного к отравлению.

Именно в Неаполе начался пик карьеры Марии Аделы как российской шпионки-нелегала. В последующие три года она стала неотъемлемой частью местной социальной сцены. Она открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши и стала секретарем благотворительной организации, в которой также принимали участие члены командного центра НАТО в Неаполе.

Хотя Мария Адела, несомненно, имела прямой личный доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, неясно, имела ли она когда-либо физический доступ к базе НАТО.



россиянка стала секретарем благотворительной организации / Фото Bellingcat

Кем на самом деле является Мария Адела

В 2018 году фиктивная Мария Адела прилетела в Москву. Однако в этот раз она путешествовала по новому, третьему российскому паспорту. В этом паспорте, как и в предыдущих двух, находился номер из партий, присвоенных ГРУ.

В конце 2021 года Bellingcat и его партнеры по расследованию установили очевидную в то время принадлежность Марии Аделы к ГРУ. Это догадки подтверждали следующие факты:

лицо с таким именем и датой рождения не существовало ни в одной российской (текущей) базе данных,

ей выдали по крайней мере 3 паспорта – 1 внутренний и 2 зарубежных – из серии, которой пользовались многие другие известные офицеры ГРУ,

Ее скрытое лицо было лицом смешанного происхождения, рожденным в Южной Америке – что было любимой предысторией как для службы внешней разведки россии, так и для нелегалов ГРУ.

С помощью соцсети "Одноклассники" журналисты установили, что Мария Адела – Ольга Колобова. Фотографии ее соцсетей совпадают с теми, которые использовала Мария Адела.



Фото из соцсетей совпадают / Фото Bellingcat

Миссия успешна или провалена

Расследователи отметили, что почти десятилетняя служба Ольги Колобовой необычна по сравнению с другими известными случаями российских шпионов по нескольким причинам. Одним из них самовольное прекращение ее места дислокации.

Это оставляет открытым вопрос, восприняло ли ГРУ ее пребывание в Европе как успех или провал. Во время своего развертывания Колобова много путешествовала под видом посещения выставок и друзей по Европе, Бахрейну и, возможно, Таиланда. Эта способность сама по себе могла быть полезной для ГРУ,

– констатировали в Bellingcat.

Вместе с тем, нет никаких доказательств того, что западные контрразведывательные службы или собственная служба внутренней безопасности НАТО знали о присутствии российского военного шпиона.

The Insider и Der Spiegel обратились к Ольге Колобовой за ее комментариями в телеграме и по электронной почте, но она не ответила. Der Spiegel также обратился за комментариями к представителю НАТО. На момент печати офис НАТО не ответил.

Заметим, что сам Христо Грозев назвал расследование одним из самых сложных и сюрреалистических с которыми ему когда-либо приходилось работать.

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