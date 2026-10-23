Путин давно проиграл бы: как Китай, Беларусь, КНДР и Иран спасают Россию

Российский военно-промышленный комплекс крайне зависим от внешней помощи. Без своих союзников диктатор Путин уже давно проиграл бы войну.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал соучредитель и заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, для России наиболее важно сотрудничество с Китаем.

Многочисленные предварительные прогнозы аналитиков о скором истощении ресурсов агрессора не сбывались именно потому, что не учитывали стремительное наращивание помощи со стороны союзников Москвы. Украинские исследователи совместно с журналистами и международными партнерами раскрыли глобальные схемы поддержки российского военно-промышленного комплекса. Сейчас делегация Украинского центра безопасности и сотрудничества работает в Великобритании и в США, где передает доказательства должностным лицам и аналитическим центрам для введения новых санкций.

Как союзники помогают России в войне?

Как подчеркнул Жмайло, аналитики выявили цепочки поставок 46 тонн сырья для углеродного волокна, которое является основой корпусов ударных беспилотников. Его доставляют по обходным схемам через гражданских логистов, которые оформляют его как товар двойного назначения. Эти поставки позволят России увеличить производство беспилотников на 20–28 тысяч единиц. Кроме того, Россия сейчас на 90 % зависит от китайской микроэлектроники.

Китай не заинтересован в победе России. Тем более не заинтересован в нашей победе. Им важно, чтобы война длилась как можно дольше. Это истощает Украину, США и Европу, давая Пекину возможность покупать дешевые ресурсы и тестировать собственные технологии в реальных боевых условиях,

– подчеркнул Жмайло.

Беларусь имеет значительно меньшие масштабы сотрудничества с РФ, но все равно помогает врагу. Так, около 80% ракетных комплексов "Тополь", "Ярс", "Искандер", "Бастион", С-400 ездят на белорусских шасси. Кроме того, РФ сильно зависит от белорусских оптико-электронных систем.

Как союзники помогают России в войне: смотрите видео 24 Канала

Еще один союзник России – Северная Корея. За последнее время она предоставила России около 120 баллистических ракет, а 60% артиллерийских снарядов, которые враг использует на фронте, сейчас северокорейского происхождения. Также из-за дефицита дальнобойных систем РФ приняла на вооружение 170-миллиметровые северокорейские самоходные установки "Коксан".

В свою очередь Иран сосредоточился на передаче технологий. Местные специалисты принимали активное участие в разработке "Герань-4" и "Герань-5", которыми сейчас Россия терроризирует всю Украину.