Путін давно б програв: як Китай, Білорусь, КНДР та Іран рятують Росію

Про це в ефірі 24 Каналу розповів співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, найважливішою для Росії є співпраця з Китаєм.

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Численні попередні прогнози аналітиків щодо швидкого виснаження ресурсів агресора не справджувалися саме через те, що не враховували стрімкого нарощування допомоги з боку союзників Москви. Українські дослідники спільно з журналістами та міжнародними партнерами викрили глобальні схеми підтримки російського військово-промислового комплексу. Зараз делегація Українського центру безпеки та співпраці працює у Великій Британії та в США, де передає докази посадовцям та аналітичним центрам для запровадження нових санкцій.

Як союзники допомагають Росії у війні?

Як наголосив Жмайло, аналітики виявили ланцюжки постачання 46 тонн сировини для вуглецевого волокна, яке є основою корпусів ударних безпілотників. Його доставляють обхідними схемами через цивільних логістів, які оформлюють його як товар подвійного призначення. Ці поставки дозволять Росії збільшити виробництво безпілотників на 20 – 28 тисяч одиниць. Також Росія зараз на 90% залежна від китайської мікроелектроніки.

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Китай не зацікавлений у перемозі Росії. Тим паче не зацікавлений у нашій перемозі. Їм цікаво, аби війна тривала максимально довго. Це виснажує Україну, США та Європу, даючи Пекіну змогу купувати дешеві ресурси та тестувати власні технології в реальних бойових умовах– наголосив Жмайло.

Білорусь має значно менші масштаби співпраці з РФ, але все одно допомагає ворогу. Так, близько 80% шасі до ракетних комплексів "Тополь", "Ярс", "Іскандер", "Бастіон", С-400 їздять на білоруських шасі. Окрім цього, РФ сильно залежна від білоруських оптико-електронних систем.

Як союзники допомагають Росії у війні: дивіться відео 24 Каналу

Ще один союзник Росії – Північна Корея. За останній час там надали Росії близько 120 балістичних ракет, а 60% артилерійських снарядів, які ворог використовує на фронті, зараз північнокорейського походження. Також через дефіцит далекобійних систем РФ взяла на озброєння 170-міліметрові північнокорейські самохідні установки "Коксан".

Натомість Іран зосередився на передачі технологій. Тамтешні фахівці брали активну участь у розробці "Герань-4" та "Герань-5", якими зараз Росія тероризує усю Україну.