Как спецназовцы держали "дорогу жизни" на Бахмут, – эксперт об уникальности операции

Спецназовцы СБУ провели уникальную операцию, когда удерживали "дорогу жизни" на Бахмут и уничтожили и повредили более 300 единиц вражеской техники.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, анализируя документальный фильм об этой битве

Смотрите также С одной винтовки высаживали по 30 выстрелов за ночь, – снайпер СБУ о работе под Бахмутом

Спецназовцы помогли выиграть время для обороны Донбасса

СБУ впервые рассказала, как "Альфа" держала "дорогу жизни" на Бахмуте. Сверхтрудная операция, позволявшая содержать город и продолжать поставки наших воинов. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям "Альфы" удалось выиграть важное для обороны Донбасса время,

– акцентирует эксперт.

По мнению Голобуцкого, фильм об удержании "бахмутской дороги" жизни – это настоящая история об одной из самых сложных операций спецназовцев СБУ.

В фильме есть история о совещании в Бахмуте, которое проводил глава СБУ Малыш, перед тем, как "альфовцы" начали держать "дорогу жизни". Могу сказать, что сегодня ЦСО "А" работает на уровне лучших мировых спецподразделений. А по уровню сложности выполняемых задач ей вообще нет равных в мире,

– подчеркивает политолог.

С помощью дронов были уничтожены и повреждены сотни единиц техники

Эксперт приводит цифры уничтоженной техники, звучащие в фильме.

Отдельный акцент фильма – работа дронов СБУ. Уникальные разработки позволяют уничтожать относительно недорогими дронами, технику врага стоимостью в миллионы долларов. Прозвучавшие в фильме цифры впечатляют: возле Бахмута "Альфою" было уничтожено более 100 единиц техники, более 200 повреждено. А во время одного из выходов спецов СБУ возле села Клищиевка было уничтожено 79 (!!!) единиц вражеской техники,

– пишет Голобуцкий.

Напомним, что фильм "Бахмут. Дорога жизни" выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, также посвящен снайперу Александру Вдовиченко, чье имя навеки запечатлено в истории ЦСО "А", и чтит память всех погибших сотрудников СБУ и воинов Сил обороны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и процветание Украины.