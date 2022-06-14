Как террорист Пушилин спасает "настоящих арийцев" Путина

Глава так называемой псевдореспублики Денис Пушилин обещает задействовать все союзнические силы, прежде всего войска Российской Федерации, после сообщений из Донецка об обстреле рынка и роддома.

Никаких псевдореспублик – только пушечное мясо

Очевидно, что российская пропаганда пытается сейчас отыграть ту печальную информацию, которая известна с первых недель войны (полномасштабной – 24 канал) России против Украины. Когда обстреливали жилые кварталы украинских городов, когда обстреляли роддом в Мариуполе, когда под предлогом обстрела военных объектов били по обычным домам.

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И сейчас уже обстреливают Донецк. И мы прекрасно понимаем, я об этом говорю с 2014 года, что жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса являются заложниками российских имперских планов, что Москва относится к украинским гражданам, которые оказались на оккупированных территориях в 2014 году, как к обычному пушечному мясу.

Людей вылавливают прямо на улицах, чтобы отправить их в так называемые "армии" российских террористов, где их используют в первых рядах, чтобы проверить огневые точки украинской армии. И после того как украинские граждане гибнут под огнем своих соотечественников, уже потом идут в бой "настоящие арийцы" – граждане РФ.

Все потому, что Путину хочется, чтобы на территорию самой России приходило как можно меньше сообщений о смерти российских военных. А сообщения о смерти жителей Донецкой или Луганской областей Путина, как и его приспешников, которые управляют этими территориями под кураторством представителей российских специальных служб, совершенно не беспокоят.

"Полигоны" страха

Ну и, конечно, Крым, ставший ареной для российского произвола. Сначала именно на территории оккупированной украинской автономии испытываются наиболее отвратительные судебные практики, которые уже потом распространяются на всю территорию самой РФ.

А теперь, как видим, территория Донецкой области начала использоваться для обстрелов российскими вооруженными силами, чтобы потом обвинять в этих обстрелах украинских военных. Чтобы пытаться пропагандистски перебить эти сообщения о российских зверствах, которые поступают ежедневно.

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Вот и 13 июня было сообщение об обстреле Прилук. Как видим, россияне не успокаиваются, они выбирают то один, то другой украинский город, чтобы напомнить, что на украинской территории просто нет безопасных мест. То Чортков, то Прилуки.

Можно, конечно, придумывать, как это делает Министерство обороны РФ, что и там, и там бьют по военным объектам. Но на самом деле совершенно другая цель у российских военных – запугать гражданское население.

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