В Минобороны опубликовали видео успешной работы ВСУ по российской технике. Когда захватчики бегут, оставляют после себя много бронемашин, танков и даже "хваленные" ЗРГК и ТОС.

Обратите внимание Ночной обстрел Харьковской области, россияне уже боятся повесток: главное за 173-й день войны

На счету наших защитников более 400 трофейных БТР

Трофейная техника, захваченная ВСУ у агрессоров, теперь успешно работает против них. Убегая, российские захватчики оставляют гусеничные и колесные бронемашины, самоходную артиллерию, танки и боеприпасы к ним.

– говорится в сообщении.

Среди трофеев есть 4 единицы ТОС-1А "Солнцепек" и хваленый роспропагандой зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Кроме того, ВСУ взяли 446 трофейных бронетранспортеров разных модификаций.

Как российская техника работает против самих оккупантов: видео

Потери врага по состоянию на 14 августа

личного состава – 43 550 человек (+150 в сутки);

танков – 1864 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 4126 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 980 (+2) единиц;

реактивных систем залпового огня – 261 единица;

средств ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единиц;

вертолетов – 194 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) единиц;

крылатых ракет – 187 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) единиц;

специальной техники – 91 единица.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 14 августа: видео