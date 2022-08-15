У Міноборони опублікували відео успішної роботи ЗСУ на російській техніці. Коли загарбники втікають, то залишають після себе багато бронемашин, танків та навіть "хвалені" ЗРГК і ТОС.
Зверніть увагу Нічний обстріл Харківщини, росіяни уже бояться повісток: головне за 173 день війни
На рахунку наших захисників понад 400 трофейних БТР
Трофейна техніка, захоплена ЗСУ в агресорів, тепер успішно працює проти них. Втікаючи, російські загарбники залишають гусеничні та колісні бронемашини, самохідну артилерію, танки та боєприпаси до них,
– мовиться в повідомленні.
Серед трофеїв є 4 одиниці ТОС-1А "Сонцепек" та хвалений роспропагандою зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Окрім того, ЗСУ взяли 446 трофейних бронетранспортерів різних модифікацій.
Як російська техніка працює проти самих окупантів: відео
Втрати ворога станом на 14 серпня
- особового складу – 43 550 осіб (+150 за добу);
- танків – 1 864 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 126 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;
- засобів ППО – 136 одиниць;
- літаків – 233 одиниць;
- гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 187 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3) одиниць;
- спеціальної техніки – 91 одиниця.
Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 14 серпня: відео