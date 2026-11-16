Сбила 51 дрон одним нажатием кнопки: Турция испытала новое оружие

Турецкая компания ASELSAN провела испытания электромагнитной системы противодействия беспилотникам EJDERHA AD. В ходе демонстрации комплекс одновременно обезвредил 51 дрон за несколько секунд.

Об этом сообщила компания ASELSAN, передает "Милитарный".

Как проходили испытания комплекса?

Испытания проходили в два этапа. Сначала систему EJDERHA проверили против двух беспилотников с проводным управлением. Обе цели удалось обезвредить на расстоянии около 1 тысячи метров.

На втором этапе проверили способность комплекса противостоять массированной атаке. В воздух одновременно подняли 51 беспилотник, которые система вывела из строя в течение нескольких секунд.

Смотрите видео работы EJDERHA

Количество дронов выбрали неслучайно: так компания отметила 51-ю годовщину со дня основания.

Принцип действия электромагнитного оружия

EJDERHA AD использует технологию мощного электромагнитного излучения (High-Power Electromagnetic, HPEM). Она генерирует электромагнитные волны, которые воздействуют на электронные компоненты беспилотников.

В зависимости от параметров излучения система может нарушать работу электроники, вызывать ее перезагрузку, временно выводить из строя или повреждать компоненты дрона.

Для обнаружения воздушных угроз EJDERHA использует радиолокационную станцию, а для сопровождения целей – оптико-электронные датчики. Система может работать в двух режимах: с направленным узким лучом или с более широким сканированием пространства.

Комплекс является частью многоуровневой системы противодействия беспилотникам ASELSAN и интегрируется в турецкую систему противовоздушной обороны ÇELİKKUBBE ("Стальной купол").

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол заявил, что EJDERHA стала первой в мире системой, которая смогла одновременно обезвредить 51 дрон без запуска ракет и использования боеприпасов.

По его словам, комплекс уже перешел к этапу оперативного развертывания и серийного производства.

Комплекс предназначен для противодействия мини- и микробеспилотникам, FPV-дронам с проводным и беспроводным управлением, а также беспилотникам самолетного типа. Подобные системы микроволнового поражения роев в настоящее время тестируются и в США. Между тем для защиты украинского неба от вражеских беспилотников также разрабатываются новые решения: на поле боя успешно испытали перехватчик AA Lancer 7, способный разгоняться до 400 километров в час.