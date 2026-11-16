Збила 51 дрон одним натисканням кнопки: Туреччина випробувала нову зброю

Про це повідомила компанія ASELSAN, передає "Мілітарний".

Adv

популярні відео

Як проходили випробування комплексу?

Випробування відбувалися у два етапи. Спочатку систему EJDERHA перевірили проти двох безпілотників із дротовим керуванням. Обидві цілі вдалося знешкодити на відстані близько 1 тисячі метрів.

На другому етапі випробували можливості комплексу протидіяти масованій атаці. У повітря одночасно підняли 51 безпілотник, які система вивела з ладу протягом кількох секунд.

Дивіться відео роботи EJDERHA

Кількість дронів обрали невипадково: так компанія відзначила 51-шу річницю з дня заснування.

Принцип дії електромагнітної зброї

EJDERHA AD використовує технологію потужного електромагнітного випромінювання (High-Power Electromagnetic, HPEM). Вона генерує електромагнітні хвилі, які впливають на електронні компоненти безпілотників.

Залежно від параметрів випромінювання система може порушувати роботу електроніки, спричиняти її перезавантаження, тимчасово виводити з ладу або пошкоджувати компоненти дрона.

Для виявлення повітряних загроз EJDERHA використовує радіолокаційну станцію, а для супроводження цілей – оптико-електронні датчики. Система може працювати у двох режимах: зі спрямованим вузьким променем або ширшим скануванням простору.

Реклама

Комплекс є частиною багаторівневої системи протидії безпілотникам ASELSAN та інтегрується в турецьку систему протиповітряної оборони ÇELİKKUBBE (Сталевий купол).

Генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол заявив, що EJDERHA стала першою у світі системою, яка змогла одночасно знешкодити 51 дрон без запуску ракет і використання боєприпасів.

За його словами, комплекс уже перейшов до етапу оперативного розгортання та серійного виробництва.

Комплекс призначений для протидії міні- та мікробезпілотникам, FPV-дронам із дротовим і бездротовим керуванням, а також безпілотникам літакового типу. Схожі системи мікрохвильового ураження роїв наразі тестують і в США. Тим часом для захисту українського неба від ворожих безпілотників також створюють нові рішення: на полі бою успішно випробували перехоплювач AA Lancer 7, здатний розганятися до 400 кілометрів на годину.