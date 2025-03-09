Рутина, которая спасает: как украинцам держаться среди хаоса и тревог

Глоток теплого чая из смородины посреди приступов глубокого кашля. На дне сине-красноватые ягодки отдают свой сок, окрашивая воду в фиолетово-розовый оттенок. Интересное сочетание вкуса и ощущений: истощение от болезни, новостей... и эта горячечная вода со вкусом лета, которое вот-вот снова постучится в дверь.

Мы сейчас как те ягодки с прошлогодней заморозки, отдающие свой сок, чтобы выстоять, поддержать иммунитет, побороть беспощадный вирус. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Внутри шевелятся слова, двигаются ощущения, но пока ничего не складывается в нечто конкретное, что было бы целостным, содержательным. Словно в этом хаосе не за что зацепиться и ты летаешь где-то в космосе бессмысленности, разочарования, истощения, потерянности.

Тяжелее всего человеческой психике, когда ничего не понятно. Точнее, нет. Когда на очевидное, фактическое, то, что является твоей реальностью, говорят – это ложь. Что то, что есть на самом деле не является таким, что можно считать очевидным... Сейчас политика – это что-то такое, куда уже нет сил смотреть из-за огромного уровня абсурдности. Но и не смотреть нельзя, потому что от этого зависит так много фундаментально-важного...

Тем не менее.

Когда так сильно трясет психику, все равно что-то остается неизменным. И как будто каждый раз, чем сильнее трясет, то яснее видно, в чем и неизменность.

Что же в повседневной жизни неизменное? Как с помощью неизменного давать себе поддержку? Как держать себя, поддерживать тех, у кого нет сил держаться?

Итак.

Как поддерживать свое ментальное здоровье

Еда. У каждого свои отношения с едой. Особенно сейчас. Но пусть хотя бы один прием пищи будет в удовольствие и без спешки. Если все приемы пищи такие – вообще прекрасно.

Активность. Когда кажется не можешь повлиять ни на что, влияй на то, что можешь. Физическая активность прекрасный способ дать себе почувствовать, что телом управляешь ты, а не кто-то другой. А значит в бессмысленности и безысходности у тебя все же есть зоны влияния. Умственная активность не менее важна. Это тоже нужно учитывать. Но помнить: все, что слишком – то не здорово.

Дисциплина. Классный способ получить удовольствие, когда ничего не радует, как бы странно это не звучало. Ведь у дисциплины один аргумент – просто продолжай делать то, что можешь. Дисциплина позволяет создавать неизменное в жизни. Она пробуждает уважение к себе и дает ощущение, что своими конкретными действиями, которые повторяются каждый день, таки можно создать небольшой островок безопасности для себя.

Сон. Я знаю, что это сложно. Очень. Ночные обстрелы больного на голову соседа продолжаются. Но. Стоит помнить, что сон – это фундамент, на который наслаивается все остальное важное, ежедневное, образованное вами неизменное в этом бешеном хаосе.

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Донаты. Важный пункт, который должен входить в неизменность каждый день.

Помощь себе. Не стоит оставлять себя наедине с тяжелым. Просить о помощи и принимать ее – нормально.

Эти пункты напоминают: у жизни нет заначки от нас. Все, что она имеет для нас помещено в наше сегодня. И как бы тяжело ни было, мы ответственны за то, чтобы замечать это и присваивать. Поэтому, если не можешь ничего изменить, измени то, что можешь.

А еще... Вы же помните, что совсем скоро прилетят аисты? Бабушка когда-то говорила, что весна сходит с аистовых крыльев, предвещая тайну бытия: "Сердце справится. Всегда. Если ему позволить". Не пропустите прилет аистов и это важное напоминание.