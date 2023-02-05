Прыгали от счастья: как родные встречали вернувшегося из плена защитника Гостомеля

Украина 4 февраля вернула из неволи 116 военнослужащих, в том числе 5 пограничников. Одного из них родные ждали Киевской области.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Они опубликовали видео с возвращением защитника.

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"Прыгать от счастья": герои нашего видео на собственном опыте узнали значение этой фразы. Они встретили своего защитника – защитника Гостомеля, вернувшегося вчера из плена", – написали в ГНСУ.

Как встречали защитника: смотрите видео

Что известно о последнем обмене

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что обмен 4 февраля был удачным для Украины. Среди вернувшихся домой 87 воинов Вооруженных Сил Украины. Кроме того, Украина вернула 19 представителей органов системы МВД.

Заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов рассказал, что над обменом работали длительное время. Он отметил, что военные вернулись с неудовлетворительным состоянием здоровья.

Над этим обменом представителей системы МВД мы работали еще вместе с Денисом Монастырским, и нам удалось вернуть тех работников, которыми он занимался, – сказал Усов.

В настоящее время все вернувшиеся домой защитники получают медицинскую помощь. Им предстоит реабилитация.