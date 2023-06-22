По данным социологического исследования, абсолютное большинство украинцев положительно оценивают деятельность Владимира Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ. Этот показатель в разы больше тех, которые социологи фиксировали до начала полномасштабного вторжения.

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Как украинцы оценили деятельность Зеленского как Верховного Главнокомандующего

86% украинцев уверены, что Владимир Зеленский способен эффективно выполнять обязанности Верховного Главнокомандующего ВСУ. Для сравнения, в ноябре 2021 года считали 36% украинцев, а за месяц до вторжения в январе 2022 года – 32%.



Результаты опроса / Инфографика КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушевский отметил, что такие результаты свидетельствуют сразу о нескольких важных моментах. Прежде всего, о том, что сейчас подтверждается концепция "кружения вокруг флага" – то есть объединение вокруг лидера в кризисные времена. Например такие, как полномасштабная война.

Следующий момент – вера общества в то, что военно-политическое руководство страны действует слаженно, ведь самые высокие показатели доверия среди украинцев имеют Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В-третьих, хотя общественное мнение важно, но по многим экспертным вопросам население может ошибаться. Очень часто политики даже на референдумы выносят вопросы, по которым ведутся дискуссии между экспертами. В этом случае украинцы сначала в большинстве своем не верили в Зеленского как главнокомандующего, однако после широкомасштабного вторжения кардинально изменили свои взгляды и сейчас после почти полутора лет войны сохраняют уверенность в нем,

– отмечает Грушевский.

Справка. Опрос социологи КМИС проводили с 26 мая по 5 июня 2023 года. Опрос не проводился на территориях, оккупированных до 24 февраля 2022 года. Респонденты со статусом ВПЛ в результатах опроса обозначены как жители регионов, из которых они вынужденно уехали из-за войны. Украинцы, выехавшие за границу, участия в опросе не принимали.