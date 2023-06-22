За даними соціологічного дослідження, абсолютна більшість українців позитивно оцінюють діяльність Володимира Зеленського як Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Цей показник в рази більший за ті, які соціологи фіксували до початку повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації, – Зеленський

Як українці оцінили діяльність Зеленського як Верховного Головнокомандувача

86% українців переконані, що Володимир Зеленський здатен ефективно виконувати обов'язки Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Для порівняння, у листопаді 2021 року так вважали 36% українців, а за місяць до вторгнення у січні 2022 року – 32%.



Результати опитування / Інфографіка КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушевський відзначив, що такі результати свідчать одразу про кілька важливих моментів. Найперше про те, що зараз підтверджується концепція "гуртування довкола прапора" – тобто об'єднання навколо лідера у кризові часи. Наприкладі такі, як повномасштабна війна.

Наступний момент – віра суспільства у те, що військово-політичне керівництво країни діє злагоджено, адже найвищі показники довіри серед українців мають Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

По-третє, хоча громадська думка є важливою, але щодо багатьох експертних питань населення може помилятися. Дуже часто політики навіть на референдуми виносять питання, з яких точаться дискусії між експертами. У цьому випадку українці спочатку здебільшого не вірили у Зеленського як головнокомандувача, проте після широкомасштабного вторгнення кардинально змінили свої погляди і наразі після майже півтора року війни зберігають упевненість у ньому,

– відзначає Грушевський.

Довідка. Опитування соціологи КМІС проводили з 26 травня по 5 червня 2023 року. Опитування не проводили на територіях, які були окуповані до 24 лютого 2022 року. Респонденти зі статусом ВПО в результатах опитування позначені як мешканці регіонів, з яких вони вимушено виїхали через війну. Українці, які виїхали за кордон, участі в опитуванні не брали.