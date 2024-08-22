Так, ранее Силы обороны уничтожили все мосты в этом регионе, в результате чего враг оказался в "котле". Россияне пытаются спастись с помощью понтонных переправ – однако неудачно.

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Удары по мостовым переправам

Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области,

– пишет командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Он показал видео боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года.

Поражение мостов в Глушковском районе: смотрите видео

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что около 3 000 российских солдат могут оказаться в окружении, называя это "Курским котлом". Украинцы взорвали все мосты через Сейм, а район с запада и юга контролирует Украина.