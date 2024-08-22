Так, раніше Сили оборони знищили всі мости у цьому регіоні, внаслідок чого ворог опинився у "котлі". Росіяни намагаються врятуватися за допомогою понтонних переправ – однак невдало.

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Удари по мостових переправах

Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області,

– пише командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він показав відео бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року.

Ураження мостів у Глушківському районі: дивіться відео

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначав, що близько 3 000 російських солдатів можуть опинитися в оточенні, називаючи це "Курським котлом". Українці підірвали всі мости через Сейм, а район із заходу та півдня контролює Україна.