Вот семь практических советов, которые помогут вам продлить время работы смартфона под управлением операционной системы Android. 24 Канал подготовил полезные лайфхаки, которые точно вам пригодятся.

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1. Ограничьте фоновые приложения, которыми вы не пользуетесь

Одним из главных виновников быстрой разрядки аккумулятора являются программы, которые потребляют энергию даже тогда, когда не используются. Это может быть как связано со сбоями в работе программы или другими неисправностями, так и с особенностями приложения.

Как проверить сколько заряда использует то или иное приложение:

Перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Сведения об использовании".

Просмотрите список программ и график потребления ими заряда аккумулятора.

Определите приложения, которые потребляют больше энергии, чем ожидалось, и подумайте об их удалении или замене.

2. Отключите функции связи

Функции связи, такие как Bluetooth, WiFi и GPS, очень важны, но они могут значительно разряжать аккумулятор, если их оставлять постоянно включенными. Отключение этих функций, когда они не используются, может помочь продлить срок службы аккумулятора.

3. Используйте темный режим

Темный режим не только приятнее воспринимается вечером, но и помогает экономить заряд аккумулятора, особенно на OLED-экранах. Переключение на встроенную темную тему на телефоне Android может заметно увеличить время работы аккумулятора.

Как включить темный режим:

Перейдите в "Настройки" > "Экран".

Прокрутите вниз до "Тема" и выберите "Темный режим".

4. Установите низкую яркость экрана

Яркость экрана является одним из главных факторов, влияющих на потребление заряда аккумулятора. Использование функции автояркости позволяет телефону регулировать яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.

Но лучшим будет установить минимально возможный уровень яркости и выключить автоматическую яркость – это еще больше сэкономит вам заряд батареи.

5. Включите функцию адаптивного аккумулятора

Функция адаптивного аккумулятора, появившаяся в Android 9.0 Pie, использует искусственный интеллект, чтобы изучить ваши привычки и ограничить потребление заряда аккумулятора для редко используемых приложений. Этот режим помогает продлить время работы аккумулятора.

Как включить адаптивный заряд аккумулятора:

Перейдите в "Настройки",

Выберите раздел "Аккумулятор",

Найдите функцию "Адаптивный аккумулятор" и активируйте ее.

Важно! Эта функция может задерживать оповещения некоторых программ, поэтому включите ее, если вам нужно вовремя получать важные сообщения.

6. Активируйте режим экономии заряда

Большинство современных телефонов Android имеют встроенный режим экономии заряда аккумулятора, который активируется автоматически при низком уровне заряда аккумулятора (обычно около 20%). Вы также можете настроить этот параметр, чтобы включать режим экономии заряда аккумулятора каждый раз, когда вам нужно сэкономить энергию.

Как включить режим экономии заряда аккумулятора:

Перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор",

Далее выберите функцию "Экономия заряда аккумулятора" и включите ее.

Имейте в виду, что производительность смартфона может снизиться, поскольку некоторые функции ограничены для экономии заряда аккумулятора.

7. Следите за состоянием аккумулятора

Регулярная проверка состояния аккумулятора телефона может предупредить проблемы до того, как они ухудшатся. Такие программы, как AccuBattery, могут предоставить подробную информацию о состоянии вашего аккумулятора, в частности об использовании заряда батареи отдельными программами и общую скорость разрядки.

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Следуя этим советам, вы сможете продлить срок службы аккумулятора вашего телефона Android, уменьшить частоту зарядки и повысить общее удобство использования устройства.