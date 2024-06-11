Ось сім практичних порад, які допоможуть вам подовжити час роботи смартфона під керуванням операційної системи Android. 24 Канал підготував корисні лайфхаки, які точно стануть вам у пригоді.

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1. Обмежте фонові застосунки, якими ви не користуєтеся

Одним з головних винуватців швидкого розряджання акумулятора є програми, які споживають енергію навіть тоді, коли не використовуються. Це може бути як пов'язано зі збоями в роботі програми або іншими несправностями, так і з особливостями застосунку.

Як перевірити скільки заряду використовує та чи інша програма:

Перейдіть до "Налаштування" > "Акумулятор" > "Відомості про використання".

Перегляньте список програм і графік споживання ними заряду акумулятора.

Визначте програми, які споживають більше енергії, ніж очікувалося, і подумайте про їх видалення або заміну.

2. Вимкніть функції зв'язку

Функції зв'язку, такі як Bluetooth, WiFi та GPS, є дуже важливими, але вони можуть значно розряджати акумулятор, якщо їх залишати постійно увімкненими. Вимкнення цих функцій, коли вони не використовуються, може допомогти продовжити термін служби акумулятора.

3. Використовуйте темний режим

Темний режим не лише приємніше сприймається увечері, але й допомагає заощаджувати заряд акумулятора, особливо на OLED-екранах. Перемикання на вбудовану темну тему на телефоні Android може помітно збільшити час роботи акумулятора.

Як увімкнути темний режим:

Перейдіть до "Налаштування" > "Екран".

Прокрутіть вниз до "Тема" і виберіть "Темний режим".

4. Встановіть низьку яскравість екрана

Яскравість екрана є одним з головних факторів, що впливає на споживання заряду акумулятора. Використання функції автояскравості дозволяє телефону регулювати яскравість екрана залежно від навколишнього освітлення.

Але найкращим буде встановити мінімально можливий рівень яскравості та вимкнути автоматичну яскравість – це ще більше зекономить вам заряд батареї.

5. Увімкніть функцію адаптивного акумулятора

Функція адаптивного акумулятора, що з'явилася в Android 9.0 Pie, використовує штучний інтелект, щоб вивчити ваші звички та обмежити споживання заряду акумулятора для рідко використовуваних застосунків. Цей режим допомагає подовжити час роботи акумулятора.

Як увімкнути адаптивний заряд акумулятора:

Перейдіть до "Налаштування",

Оберіть розділ "Акумулятор",

Знайдіть функцію "Адаптивний акумулятор" та активуйте її.

Важливо! Ця функція може затримувати сповіщення деяких програм, тому ввімкніть її, якщо вам потрібно вчасно отримувати важливі повідомлення.

6. Активуйте режим економії заряду

Більшість сучасних телефонів Android мають вбудований режим економії заряду акумулятора, який активується автоматично при низькому рівні заряду акумулятора (зазвичай близько 20%). Ви також можете налаштувати цей параметр, щоб вмикати режим економії заряду акумулятора щоразу, коли вам потрібно заощадити енергію.

Як увімкнути режим економії заряду акумулятора:

Перейдіть до "Налаштування" > "Акумулятор",

Далі оберіть функцію "Економія заряду акумулятора" та увімкніть її.

Майте на увазі, що продуктивність смартфона може знизитися, оскільки деякі функції обмежені для економії заряду акумулятора.

7. Стежте за станом акумулятора

Регулярна перевірка стану акумулятора телефону може попередити проблеми до того, як вони погіршаться. Такі програми, як AccuBattery, можуть надати детальну інформацію про стан вашого акумулятора, зокрема про використання заряду батареї окремими програмами та загальну швидкість розряджання.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете подовжити термін служби акумулятора вашого телефону Android, зменшити частоту заряджання та підвищити загальну зручність використання пристрою.