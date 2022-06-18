Как в компьютерной игре, – Зеленская вспомнила, как 24 февраля впервые увидела истребитель

Первая леди Елена Зеленская вспомнила о начале полномасштабной войны. Она призналась, что все происходило как в компьютерной игре.

Зеленская рассказала, что после звонка ее муж сразу уехал на Банковую. Она же, оставшись одна, пошла проверить, как дети – к 9-летнему Кириллу и 17-летней Александре.

Кстати , Воздушная тревога прервала интервью Зеленской для ABC: это увидели американские зрители.

Момент, когда впервые увидела истребитель

Первая леди отметила, что дети в тот момент уже проснулись и оделись. Казалось, они поняли, что происходит. После этого Зеленская начала собирать чемодан с имуществом, спускаясь в подвал с детьми и охраной всякий раз, когда бомбы подходили слишком близко.

Женщина вспоминает, что стояла на первом этаже президентской виллы и смотрела в окно, когда мимо низко пролетел истребитель, звук был громким. Тогда она не была уверена, украинский самолет или российский.

Это было сюрреалистическое чувство… будто я играю в компьютерную игру и должен пройти определенные уровни, чтобы снова оказаться дома,

– говорит Зеленская.

Скрывала от детей панику

Женщина добавила, что весь день у нее на лице была странная ухмылка, потому что она старалась не показывать детям панику. Зеленская заметила, что они просто выполняли приказы по охране, шли туда, куда сказали.

После этого первую леди с детьми увезли в относительно безопасное место. Она призналась, что его приходилось менять несколько раз.

"Дети были идеальными"

В первые дни Зеленская слышала сирены воздушной тревоги, которые стали фоновым фоном многих миллионов украинцев. Александра и Кирилл никогда не отходили от нее.

"Дети были идеальными. Обычно им приходится говорить что-то миллион раз, но в тот первый день они сделали все очень быстро и послушно", – рассказала женщина.

Она добавила, что потом был долгий период ожидания. Она с детьми смотрела новости, ждали звонков. Телевизор был включен все время.

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