Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, подрыв моста может повлечь негативные последствия для российской армии.

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Как в России воспринимают подрыв на Крымском мосту

"Действительно могут возникнуть проблемы с горючим и для Крыма, и для южной группировки российских войск", – заметил политолог.

По его словам, взрыв на Крымском мосту очень болезненно восприняли в Кремле.

В России воспринимают произошедшее на Крымском мосту как начало спецоперации Украины по Крыму. Это еще не освобождение Крыма, но именно как начало спецоперации,

– подчеркнул Фесенко.

"К взрыву могут быть причастны российские структуры"

По мнению политолога, взрыв на мосту усугубит раскол в российской властной верхушке. Он напомнил, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана.

В настоящее время объектом критики может стать ФСБ. Есть версия, что к взрывам на Крымском мосту могут быть причастны определенные российские структуры,

– сказал Фесенко.

Зачем россиянам взрывать собственный мост

По его словам, россияне могли приложиться к подрыву моста по 2 причинам.

Это было необходимо, чтобы создать повод для критики в адрес своих оппонентов.

в адрес своих оппонентов. Или это попытка заменить некоторых руководителей, в том числе и в российских спецслужбах или в Министерстве обороны.

Могут ли Путина отстранить от власти

Несмотря на то, что разборки среди кремлевских элит усилятся, вряд ли это приведет к отстранению от власти Владимира Путина.

Я пока скептически отношусь к такой версии. Теоретически все возможно. Чем больше рисков и для России, и для нынешней российской верхушки будет дальше – а они увеличиваются с каждым днем – тем больше рисков для Путина,

– отметил Фесенко.

Взрывы на Крымском мосту: реакция России

В России не отрицают взрыв на Крымском мосту. Оккупанты возбудили уголовное дело и начали уголовное расследование.

Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил, что российский диктатор Владимир Путин очень взбешен, поскольку ему помешали спокойно отпраздновать День рождения.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, взрывы на мосту могли быть выгодны кому-то в России. Он предположил, что кто-то из окружения Путина стремится к срыву мобилизации и хочет начать процессы смещения кремлевского диктатора с должности.

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