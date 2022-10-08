Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, подрыв моста может повлечь негативные последствия для российской армии.
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Как в России воспринимают подрыв на Крымском мосту
"Действительно могут возникнуть проблемы с горючим и для Крыма, и для южной группировки российских войск", – заметил политолог.
По его словам, взрыв на Крымском мосту очень болезненно восприняли в Кремле.
В России воспринимают произошедшее на Крымском мосту как начало спецоперации Украины по Крыму. Это еще не освобождение Крыма, но именно как начало спецоперации,
– подчеркнул Фесенко.
"К взрыву могут быть причастны российские структуры"
По мнению политолога, взрыв на мосту усугубит раскол в российской властной верхушке. Он напомнил, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана.
В настоящее время объектом критики может стать ФСБ. Есть версия, что к взрывам на Крымском мосту могут быть причастны определенные российские структуры,
– сказал Фесенко.
Зачем россиянам взрывать собственный мост
По его словам, россияне могли приложиться к подрыву моста по 2 причинам.
- Это было необходимо, чтобы создать повод для критики в адрес своих оппонентов.
- Или это попытка заменить некоторых руководителей, в том числе и в российских спецслужбах или в Министерстве обороны.
Могут ли Путина отстранить от власти
Несмотря на то, что разборки среди кремлевских элит усилятся, вряд ли это приведет к отстранению от власти Владимира Путина.
Я пока скептически отношусь к такой версии. Теоретически все возможно. Чем больше рисков и для России, и для нынешней российской верхушки будет дальше – а они увеличиваются с каждым днем – тем больше рисков для Путина,
– отметил Фесенко.
Взрывы на Крымском мосту: реакция России
- В России не отрицают взрыв на Крымском мосту. Оккупанты возбудили уголовное дело и начали уголовное расследование.
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил, что российский диктатор Владимир Путин очень взбешен, поскольку ему помешали спокойно отпраздновать День рождения.
- По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, взрывы на мосту могли быть выгодны кому-то в России. Он предположил, что кто-то из окружения Путина стремится к срыву мобилизации и хочет начать процессы смещения кремлевского диктатора с должности.