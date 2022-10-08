Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, підрив мосту може спричинити негативні наслідки для російської армії.

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Як у Росії сприймають підрив на Кримському мосту

"Дійсно можуть виникнути проблеми з пальним і для Криму, і для південного угруповання російських військ", – зауважив політолог.

За його словами, вибух на Кримському мосту дуже болісно сприйняли в Кремлі.

У Росії сприймають те, що сталося на Кримському мосту, як початок спецоперації України по Криму. Це ще не звільнення Криму, але саме як початок спецоперації,

– наголосив Фесенко.

"До вибуху можуть бути причетні російські структури"

На думку політолога, вибух на мосту посилить розкол у російській владній верхівці. Він нагадав, що раніше глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана.

Зараз об'єктом критики може стати ФСБ. Є версія, що до вибухів на Кримському мосту можуть бути причетні певні російські структури,

– сказав Фесенко.

Навіщо росіянам підривати власний міст

За його словами, росіяни могли докластися до підриву мосту з 2 причин.

Це було необхідно, аби створити привід для критики на адресу своїх опонентів.

на адресу своїх опонентів. Або ж це спроба замінити деяких керівників, зокрема й у російських спецслужбах або у Міністерстві оборони.

Чи можуть Путіна усунути від влади

Попри те, що "розбірки" серед кремлівських еліт посиляться, навряд чи це призведе до усунення від влади Владіміра Путіна.

Я поки скептично ставлюся до такої версії. Теоретично все можливо. Чим більше ризиків і для Росії, і для нинішньої російської верхівки буде далі – а вони збільшуються з кожним днем – тим більше ризиків для Путіна,

– зазначив Фесенко.

Вибухи на Кримському мосту: реакція Росії

У Росії не заперечують вибух на Кримському мосту. Окупанти порушили кримінальну справу та розпочали кримінальне розслідування.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що російський диктатор Владімір Путін дуже розлючений, оскільки йому завадили спокійно відсвяткувати День народження.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, вибухи на мосту могли бути вигідними комусь у Росії. Він припустив, що хтось із оточення Путіна прагне зриву мобілізації і хоче розпочати процеси зі зміщення кремлівського диктатора з посади.

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