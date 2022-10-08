Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, підрив мосту може спричинити негативні наслідки для російської армії.
Зверніть увагу Пожили, і досить – Кримському мосту п**да: росіяни істерично реагують на "бавовну" біля Керчі
Як у Росії сприймають підрив на Кримському мосту
"Дійсно можуть виникнути проблеми з пальним і для Криму, і для південного угруповання російських військ", – зауважив політолог.
За його словами, вибух на Кримському мосту дуже болісно сприйняли в Кремлі.
У Росії сприймають те, що сталося на Кримському мосту, як початок спецоперації України по Криму. Це ще не звільнення Криму, але саме як початок спецоперації,
– наголосив Фесенко.
"До вибуху можуть бути причетні російські структури"
На думку політолога, вибух на мосту посилить розкол у російській владній верхівці. Він нагадав, що раніше глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана.
Зараз об'єктом критики може стати ФСБ. Є версія, що до вибухів на Кримському мосту можуть бути причетні певні російські структури,
– сказав Фесенко.
Навіщо росіянам підривати власний міст
За його словами, росіяни могли докластися до підриву мосту з 2 причин.
- Це було необхідно, аби створити привід для критики на адресу своїх опонентів.
- Або ж це спроба замінити деяких керівників, зокрема й у російських спецслужбах або у Міністерстві оборони.
Чи можуть Путіна усунути від влади
Попри те, що "розбірки" серед кремлівських еліт посиляться, навряд чи це призведе до усунення від влади Владіміра Путіна.
Я поки скептично ставлюся до такої версії. Теоретично все можливо. Чим більше ризиків і для Росії, і для нинішньої російської верхівки буде далі – а вони збільшуються з кожним днем – тим більше ризиків для Путіна,
– зазначив Фесенко.
Вибухи на Кримському мосту: реакція Росії
- У Росії не заперечують вибух на Кримському мосту. Окупанти порушили кримінальну справу та розпочали кримінальне розслідування.
- Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай зазначив, що російський диктатор Владімір Путін дуже розлючений, оскільки йому завадили спокійно відсвяткувати День народження.
- На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, вибухи на мосту могли бути вигідними комусь у Росії. Він припустив, що хтось із оточення Путіна прагне зриву мобілізації і хоче розпочати процеси зі зміщення кремлівського диктатора з посади.