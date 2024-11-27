Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. В течение суток будет применяться одна очередь отключений.

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Как будут отключать свет 28 ноября

В Укрэнерго сообщили, что для бытовых потребителей будут применяться графики отключений света с 8:00 до 19:00.

В то же время для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности начнут действовать с 7:00 до 20:00.

Причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября,

– отметили в компании.

Там добавили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В Укрэнерго призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, после того, как свет появился по графику.