Повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго. Впродовж доби буде застосовуватися одна черга відключень.

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Як будуть відключати світло 28 листопада

В Укренерго повідомили, що для побутових споживачів будуть застосовуватися графіки відключень світла з 8:00 до 19:00.

Водночас для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності почнуть діяти з 7:00 до 20:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада,

– зазначили в компанії.

Там додали, що енергетики докладають усіх зусиль, аби якомога швидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В Укренерго закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, після того, як світло з'явилося за графіком.