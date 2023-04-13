Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко упрекнул Венгрию в том, что Будапешт дальше держится за российские энергоносители. По его словам, экспорт энергоресурсов из Москвы может быть дешевле, но это не стоит жизни украинцев.

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Как Будапешт спонсирует войну

Олег Устенко подчеркнул, что новые соглашения между Будапештом и Москвой, заключенные во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию, только усугубляют сотрудничество стран. Это может привести к продолжению войны.

Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату — венгры платят за нож,

– подчеркнул Устенко.

Советник Зеленского обратился к венгерским властям и поинтересовался, насколько слепыми нужно быть, чтобы не видеть, что они спонсируют оплачивая энергоресурсы из России. Устенко подчеркнул – чем больше газа покупает Будапешт, тем больше у Москвы возможностей для эскалации.

Петер Сийярто в Москве отмечал необходимость для Будапешта российского газа, нефти и ядерного топлива и дипломата абсолютно чихать на войну, развязанную Россией. Глава МИД Венгрии еще и надеется, что Евросоюз не будет блокировать новые соглашения с Москвой, оправдывая это "энергетической безопасностью" страны.

В то же время, Устенко призывает Брюссель ограничить финансовую поддержку Венгрии, чтобы уменьшить возможности Венгрии оплачивать счета за российские энергоносители.

США озабочены действиями Будапешта

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман, как сообщает издание Telex, выразил обеспокоенность действиями венгерских властей на фоне попадания под американские санкции Международного инвестиционного банка, расположенного в Будапеште, половиной акций которого владеют россияне.

Мы обеспокоены тем, что венгерские лидеры стремятся к более тесным связям с Россией, несмотря на ее жестокую агрессию. Тесное экономическое сотрудничество с Россией подпитывает российскую военную машину и угрожает безопасности трансатлантического альянса.

– подчеркнул Прессеман.

Также посол отметил, что неоднократно предупреждал власти Венгрии об опасности вышеупомянутого Международного инвестиционного банка.