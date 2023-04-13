Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко дорікнув Угорщині через те, що Будапешт далі тримається за російські енергоносії. За його словами, експорт енергоресурсів з Москви може бути дешевшим, але це не варто життів українців.

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Як Будапешт спонсорує війну

Олег Устенко підкреслив, що нові угоди між Будапештом та Москвою, укладені під час візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Росії, тільки поглиблюють співпрацю країн. І це може призвести до продовження війни.

Якщо ви бачили відео, де росіяни відрізають голову українському солдату — угорці платять за ніж,

– підкреслив Устенко.

Радник Зеленського звернувся до угорської влади і поцікавився, наскільки сліпими потрібно бути, щоб не бачити, що вони спонсорують, оплачуючи енергоресурси з Росії. Устенко наголосив – чим більше газу купує Будапешт, тим більше у Москви можливостей для ескалації.

Петер Сійярто у Москві наголошував на необхідності для Будапешта російського газу, нафти та ядерного палива і дипломату абсолютно чхати на війну, яку розв'язала Росія. Глава МЗС Угорщини ще й сподівається, що Євросоюз не блокуватиме нові угоди з Москвою, виправдовуючи це "енергетичною безпекою" країни.

Водночас Устенко закликає Брюссель обмежити фінансову підтримку Угорщини, щоб зменшити можливості Угорщини оплачувати рахунки за російські енергоносії.

США стурбовані діями Будапешта

Посол США в Угорщині Девід Прессман, як повідомляє видання Telex, висловив стурбованість діями угорської влади на тлі того, що під американські санкції потрапив Міжнародний інвестиційний банк, розташований у Будапешті, половиною акцій якого володіють росіяни.

Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу,

– наголосив Прессеман.

Також посол відзначив, що неодноразово попереджав владу Угорщини про небезпеку вищезгаданого Міжнародного інвестиційного банку.