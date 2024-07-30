Как найти режим чтения, встроенный в ваш браузер и зачем он вам нужен

Чтение длинных статей на ноутбуке или телефоне может быть утомительным процессом. Вся эта реклама, всплывающие окна и автоматические видео часто отвлекают и откровенно мешают. Но существует метод, который позволяет избавиться от всех этих отвлекающих факторов без использования блокировщиков рекламы.

Браузеры имеют немало расширений созданных именно для того, чтобы сделать ваш процесс чтения новостей и статей приятным, однако сами создатели браузеров уже давно позаботились об этом. Большинство популярных браузеров теперь имеют встроенные режимы чтения, которые призваны помочь пользователям

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Редакция 24 Канала подготовила серию коротких гайдов, которые помогут вам получить доступ к режимам чтения в Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge и Mozilla Firefox как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Google Chrome для настольных компьютеров

Chrome, самый популярный десктопный браузер, имеет режим чтения, хотя он не такой удобный, как у некоторых конкурентов. Режим чтения доступен на боковой панели, размер которой можно регулировать.

Включить его можно несколькими способами:

Нажмите три точки в верхнем правом углу любой вкладки браузера, откройте меню "Дополнительные инструменты", и выберите "Режим чтения". Также "Режим чтения" доступен в окне ввода адреса страницы в конце справа. Он представлен в виде пиктограммы книги. Кроме того, "Режим чтения" можно быстро активировать горячей клавишей F9.

Режим чтения позволяет настраивать шрифты и цвета, хотя он может показаться несколько базовым по сравнению с другими браузерами.

Режим чтения для Android

Android поддерживает режим чтения на уровне всей операционной системы, а не только в Chrome. Однако для этого нужно отдельное приложение от Google под названием "Режим чтения".

Вот как настроить и использовать Режим чтения на Android:

Загрузите и запустите приложение Режим чтения. Следуйте инструкциям по настройке, чтобы выбрать способ запуска режима чтения (через плитку быстрых настроек, плавающую кнопку или нажатие обеих клавиш громкости). Открыв страницу в браузере, воспользуйтесь выбранным ярлыком, чтобы активировать режим чтения. Настройте цвет, размер текста или включите голосовое чтение с нижней части экрана. Включить или выключить режим чтения можно в Настройках доступности в одноименном отделе.

Apple Safari для рабочего стола

Этот режим может упростить просмотр только определенных типов контента, преимущественно простых статей с текстом и изображениями.

Safari упрощает доступ к статьям благодаря режиму чтения, который активируется очень быстро и интуитивно понятно – с помощью пиктограммы прямо на панели инструментов.

Чтобы включить режим чтения в Safari, выполните следующие действия:

Щелкните значок режима чтения слева от адресной строки. Выберите пиктограмму "Aa" справа от адресной строки, чтобы настроить шрифты и цвета.

Режим чтения Safari имеет довольно минималистичный вид, однако он буквально лишен избыточных функций предлагая хоть и ограниченную, но нужное количество настроек и чистый опыт чтения.

Apple Safari для iPhone

Safari для iOS имеет такие же функции режима чтения, как и его аналог для macOS и активировать его на iPhone очень просто:

Нажмите кнопку "AA" (или пиктограмму документа) слева от адресной строки. Выберите "Показать программу для чтения". Нажмите кнопку "AA" еще раз, чтобы изменить настройки шрифта и цвета или прочитать страницу вслух. Чтобы автоматически использовать режим чтения на поддерживаемых страницах, перейдите в "Настройки" > Safari > Reader и включите "Все веб-сайты".

Microsoft Edge

Edge, построен на Chromium поэтому он, как и Chrome, имеет замечательный режим чтения под названием Immersive Reader. Он занимает весь экран и предлагает различные варианты настройки.

Чтобы запустить Immersive Reader в Edge, выполните следующие действия:

Нажмите иконку книги справа от адресной строки URL-адреса. Вы также можете выбрать режим "Читать вслух", чтобы послушать страницу.

В разделах "Параметры текста" и "Параметры чтения" можно изменить вид текста, параметры перевода и выделить отдельные строки текста.

Immersive Reader предоставляет широкие возможности управления внешним видом текста, включая межстрочный интервал, цветовые схемы и выбор шрифта.

Mozilla Firefox

Режим чтения в Firefox похож на режим чтения в Edge. Он обеспечивает среду для чтения, что не отвлекает от работы, с легким доступом и настройками.

Активировать его можно нажав на иконку страницы в адресной строке. Он также имеет дополнительные атрибуты для настройки текста и дизайна и тоже умеет читать страницы вслух благодаря соответствующей функции озвучивания текста.

Кроме того, он имеет встроенный сервис от Firefox "Прочитать позже", который активируется иконкой в виде кармана. С его помощью вы можете отложить статью "на потом".

Сторонние альтернативы

Если вас не устраивают встроенные опции, есть несколько сторонних приложений, имеющих более широкий функционал и возможности, которые мы можем порекомендовать.

Tranquility Reader : Доступен для Firefox и Chrome, позволяет читать в автономном режиме и настраивать шрифты и цвета.

: Доступен для Firefox и Chrome, позволяет читать в автономном режиме и настраивать шрифты и цвета. Reader View для Chrome: Обеспечивает ощущение электронного чтения с широкими возможностями настройки цветов, шрифтов и интервалов .

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