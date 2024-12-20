Именно ими Путин закрывает дефицит своего "пушечного мяса". Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Геннадий Гудков, отметив, что, к сожалению, количество желающих воевать в России может увеличиться.

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Как Путин избегает объявления мобилизации

По словам российского оппозиционного политика, Путин не хочет портить свой имидж и подрывать свою репутацию среди населения России. Обществу страны-агрессора зато безразлично к смерти на войне контрактников. Российский диктатор знает, что они не спровоцируют недовольство среди россиян.

Какой-то, пусть, Вася из Рязанской области решил сорвать куш, а потом его привозят в черном пакете. Ну что, он же сам захотел. Поэтому Путин придумал штуку, которая ему помогла с 22 сентября 2023 года, чтобы "закрывать дыры пушечным мясом",

– объяснил Гудков.

Это можно считать "ноу-хау" от Путина. Российский оппозиционный политик заметил, что в истории еще не было случаев, когда власти страны набирали военных, обещая им баснословные суммы.

Гудков отметил, что в России провели исследование, которое показало, что сейчас Кремль выплачивает за подписание контракта 250 – 300 тысяч рублей, но, если сумма в будущем достигнет 400 тысяч, количество желающих воевать против Украины может возрасти. У Путина еще есть финансовые резервы.

Пусть сегодня Путин тратит 6,5% от ВВП, но если он будет тратить еще плюс 0,2% или 0,3%, то он сохранит поток наемников в военкоматы. Этот мобилизационный ресурс, который готов будет убивать за деньги, минимально будет оцениваться в 1 миллион человек,

– сказал он.

Кстати, военный эксперт Олег Жданов поделился мнением о том, что на российского диктатора из-за не объявления мобилизации уже могут давить генералы. Они пугают Путина переходом российских войск в стратегическую оборону, что означало бы не выполнение планов диктатора.