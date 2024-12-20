Саме ними Путін закриває дефіцит свого "гарматного м'яса". Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Геннадій Гудков, зауваживши, що, на жаль, кількість охочих воювати в Росії може збільшитись.

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Як Путін уникає оголошення мобілізації

За словами російського опозиційного політика, Путін не хоче псувати свій імідж та підривати свою репутацію серед населення Росії. Суспільству країни-агресорки натомість байдуже до смерті на війні контрактників. Російський диктатор знає, що вони не спровокують невдоволення серед росіян.

Якийсь, нехай, Вася з Рязанської області вирішив зірвати куш, а потім його привозять в чорному пакеті. Ну що, він ж сам захотів. Тому Путін придумав штуку, яка йому помогла з 22 вересня 2023 року, щоб "закривати дірки гарматним м'ясом",

– пояснив Гудков.

Це можна вважати "ноу-хау" від Путіна. Російський опозиційний політик зауважив, що в історії ще не було випадків, коли влада країни набирала військових, обіцяючи їм шалені суми.

Гудков зазначив, що в Росії провели дослідження, яке показало, що зараз Кремль виплачує за підписання контракту 250 – 300 тисяч рублів, але, якщо сума в майбутньому сягне до 400 тисяч, кількість охочих воювати проти України може зрости. В Путіна ще є фінансові резерви.

Нехай сьогодні Путін тратить 6,5% від ВВП, але якщо він буде тратити ще плюс 0,2% чи 0,3%, то він збереже потік найманців у військкомати. Цей мобілізаційний ресурс, який готовий буде вбивати за гроші, мінімально буде оцінюватись в 1 мільйон людей,

– сказав він.

До речі, військовий експерт Олег Жданов поділився думкою про те, що на російського диктатора через не оголошення мобілізації вже можуть тиснути генерали. Вони лякають Путіна переходом російських військ у стратегічну оборону, що означало б не виконання планів диктатора.