Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що стрімко зменшується кількість людей, які готові воювати. Путін, ймовірно, мав надії на іноземні війська, але через те, що багато з них відправили на війну обманом, інші почали відмовлятись підписувати контракти з міноборони Росії.

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У Кремлі назріває конфлікт

Олег Жданов зауважив, що назріває серйозне протистояння між Кремлем і генеральним штабом збройних сил Росії.

Генерали вимагають, щоб Путін якомога скоріше оголосив хвилю мобілізації мінімум на 500 тисяч осіб. Вони погрожують, якщо цього не зробити, то фронт може спочатку зупинитись, а потім відбудеться переломна ситуація на користь України,

– сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що таким чином генерали лякають Путіна переходом російських військ у стратегічну оборону. Це означає невиконання політичних завдань, які поклав кремлівський диктатор щодо захоплення українських територій.

Цікаво! Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські жінки, переважно колишні ув'язнені із загонів "Шторм", почали брати участь у штурмових операціях, що раніше не фіксувалося. Ворожа армія здебільшого залучає їх до медичного забезпечення та зв'язку, але останнім часом вони помічені в бойових діях.

Чи оголосить Путін мобілізацію

Жданов вважає, що Путін не може оголосити мобілізацію, адже це стане його політичним кінцем.

Я думаю, що конфлікт між Путіним та генералами наростатиме. Це призведе до політичної кризи довкола організації ведення бойових дій росіян на території України,

– висловився він.

Військовий експерт додав, що оголошення мобілізації може викликати соціальний бунт у Росії.