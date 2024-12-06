Про це 24 Каналу сказав засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що зараз одна з найбільших проблем Кремля – не люди й навіть не техніка. Зазначимо, що загальні втрати ворога вже сягають понад 750 тисяч одиниць особового складу.

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"Швидше закінчаться гроші, а не люди"

Як зазначив військовий експерт, більш ймовірно, що закінчаться не люди, а російська економіка. Адже, наприклад, зараз у Росії галопуюча інфляція (зростання цін темпами в межах 10 – 50 % в річному вимірі – 24 Канал).

У Росії інфляція встановила черговий рекорд – 0,5% за тиждень. Тобто ціни на товари в середньому виросли на 0,5% за тиждень. До цього рекорд був 0,36%,

– мовив Нарожний.

За його словами, все виглядає так, що центробанк Росії знову підійме облікову ставку. Зараз вона становить 21%, а буде приблизно 25 – 30%.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у Росії з літа 2025 року почнуться серйозні проблеми в економіці й виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію.

"Однак це все одно не зупинить інфляцію. Адже Путін заливає грошима свою військову машину. Ці кошти йдуть в зарплати, люди отримують гроші, які несуть в економіку, й у такий спосіб розкручується цей нескінченний маховик інфляції", – зауважив військовий експерт.

В результаті у Росії з'являються проблеми з виробництвом зброї. Виробники вже повинні брати кредити. Тобто для того, щоб зробити танк треба взяти кредит, на цей кредит купити сталі й так далі.

Коли кредит 30 – 40%, то це абсолютно нелогічно й практично неможливо працювати в таких економічних умовах,

– додав Нарожний.

Крім того, у Росії йде прихована мобілізація, коли людей спонукають підписувати контракти, й для цього їм роблять великі виплати. У деяких регіонах Росії вони сягнули 5 мільйонів рублів.

До слова, Кремль збільшує витрати на війну в Україні, щоб уникнути загальної мобілізації через побоювання соціальної напруги.